La giornata di lunedì 26 agosto sarà caratterizzata da diversi impegni di lavoro per alcuni segni zodiacali, alcuni dei quali potranno beneficiare dei frutti della propria solerzia con evidenti vantaggi economici, come accadrà ad esempio ai nativi del segno della Vergine. L'amore invece la farà da padrone per i Gemelli, mentre Cancro e Bilancia saranno alle prese con dei dubbi nella vita sentimentale.

Qualche problemino di salute per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Capricorno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro impegno sarà particolarmente redditizio, infatti si prospetta un lunedì piuttosto faticoso, ma la vostra attività verrà ampiamente ricompensata. Qualche amico, inoltre, vi proporrà qualcosa di veramente speciale.

Toro: vi sveglierete finalmente dell'umore giusto, e vi recherete al lavoro con un entusiasmo che solitamente non vi appartiene. Meglio però non esagerare con gli impegni lavorativi, cercate di fare tutto con calma e senza fretta.

Gemelli: la mattinata sarà foriera di una tenerezza da far invidia grazie alle attenzioni del partner. Datevi da fare per rendere l'inizio della settimana unico nel suo genere, poiché la vostra dolce metà apprezzerà anche l'iniziativa più semplice.

Cancro: arrabbiati. Avrete un diavolo per capello e farete fatica a calmarvi, se non con l'aiuto di un membro della vostra famiglia che nel corso della giornata riuscirà a placare le vostre ire.

Leone: sarete un pozzo di idee che riuscirete ad applicare soprattutto sul lavoro. Dopo aver avviato una serie di progetti, lunedì arriverà anche il momento di cominciare a metterli in pratica, e ciò naturalmente vi risulterà più difficoltoso, anche se non vi scoraggerà affatto. Continuate così.

Vergine: sarete nel vostro ambiente preferito e vi darete da fare di buona lena senza incappare in ostacoli troppo difficili da superare. La sfera amorosa sarà leggermente caratterizzata dall'eros e da qualche piccolo sfizio che vi sareste voluti concedere già da qualche tempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sia in amore che sul lavoro sarà bene muoversi con prudenza e, soprattutto, essere meno impulsivi. Mentre nella sfera professionale dovrete agire con calma, in amore invece avrete bisogno di qualche certezza in più, anche se dovrà essere spontanea e non forzata.

Scorpione: monotonia. La routine lavorativa non sortirà alcun effetto positivo sulla vostra creatività, anzi, potrebbe seriamente comprometterla.

La salute sarà al centro dell'attenzione, giacché accuserete qualche acciacco di troppo.

Sagittario: riceverete uno scossone sul lavoro. Sarete reduci da un periodo di relax, ma subito sarete chiamati a ripartire per essere attivi e produttivi, e tutto ciò vi destabilizzerà parecchio.

Capricorno: vi basterà poco per raggiungere i primi obiettivi di lunedì, ma dovrete fare molta attenzione alla concorrenza che si sta facendo sempre più serrata.

Non sottovalutate i mal di testa improvvisi.

Acquario: sarete ancora di cattivo umore a causa di una spossatezza che proprio non vi vuole abbandonare, ma nonostante ciò riuscirete a concentrarvi sul lavoro. Al contrario, vi converrà stare alla larga dai coinvolgimenti sentimentali.

Pesci: abbattuti. Nettuno sta continuando a rendervi particolarmente nostalgici, e questa situazione non cambierà nemmeno lunedì 26 agosto. Ad ogni modo, cercate di tenere la mente impegnata in qualche attività lavorativa, facendo però attenzione a tenervi lontani dalle distrazioni.