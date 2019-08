L'Oroscopo da lunedì 26 fino a sabato 31 agosto conclude il mese delle vacanze in bellezza con le previsioni astrologiche fortunate per molti segni.

Uno scenario romantico e dinamico vede protagonisti i simboli zodiacali alle prese con l'amore e con le opportunità lavorative. Venere, Sole e Marte sono stabili nel domicilio astrologico della Vergine e i nati sotto questo segno avranno sensazioni emotive, fisiche e molto vitali. Buone le opportunità lavorative per Sagittario, Ariete, Gemelli e Capricorno. Di seguito l'oroscopo segno per segno.

Influssi lunari nell'oroscopo settimanale

Ariete: già da lunedì alcuni transiti planetari in quadratura potrebbero rendervi alquanto nervosi, ma mercoledì e giovedì saranno le giornate ideali per approfondire l'amore. Luna e Mercurio, in sinergia dal domicilio della Vergine, conferiranno una carica intellettiva che renderà l'amore più sincero e farà cogliere al volo alcune interessanti opportunità lavorative.

Toro: splendido il sestile di Urano e Luna dove il dinamismo cercherà di sopraffare l'emotività, esigendo maggiori conferme in amore e sprigionando una sicurezza economica che solo rimboccandovi le maniche riuscirete a raggiungere.

Gemelli: buoni risultati si preannunciano in campo lavorativo grazie a una Luna amichevole che renderà l'applicazione di alcuni progetti attuabile grazie a una spiccata intuizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Giovedì e venerdì potrete contare sulla simpatia e la tecnica del flirt di sicuro colpirà il cuore di qualche "preda amorosa".

Cancro: il lavoro verrà influenzato in modo positivo dall'entrata della Luna già da lunedì che garantirà una buona memoria e molta fantasia. L'influsso benefico dell'astro d'argento renderà l'amore molto romantico e affettuoso, Venere sarà complice di splendidi momenti a due.

Leone: la Luna entrerà nel vostro cielo nella giornata di mercoledì e con essa si accentuerà uno spirito idealista e molto ambizioso. I Leone single avranno belle opportunità amorose, puntando sul loro fascino audace. I leoniani in coppia saranno magnetici e potranno utilizzare questa carica positiva e convincente anche in ambito lavorativo.

Vergine: Venere e Marte in congiunzione potenzierà la sfera sensuale e dall'incrocio di questi pianeti si assisterà a un risveglio dei sensi.

Una nuova relazione amorosa potrebbe affacciarsi all'orizzonte dei single, grazie anche all'entrata di Mercurio nel segno che garantirà splendide novità. Buono il lavoro soprattutto da metà settimana in poi.

Energie profonde nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: la vicinanza dell'astro venusiano si farà sentire e l'amore diventerà più sensuale. Mercurio, Sole, Marte e Venere vi sorridono dal domicilio adiacente e potenzieranno il savoir-faire al punto che attrarrete molte simpatie, sia in ambito lavorativo che in quello affettivo.

Scorpione: a inizio settimana l'influenza lunare stabilirà un buon equilibrio affettivo e beneficerete di momenti di benessere in casa, vivendo gli affetti e i valori tradizionali con slancio. Attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì che vedranno transiti planetari un tantino ostili nei confronti dei vostri progetti, soprattutto quelli amorosi.

Sagittario: verso mercoledì l'influenza dell'astro notturno si farà sentire e sarà benefico per gli affetti. Incrociando le sue positività con Giove una nuova vitalità investirà la sfera affettiva e in campo professionale, alcune collaborazioni e appoggi potrebbero risultare benefici per incrementare i guadagni.

Capricorno: l'astro lunare in dissonanza aprirà la settimana in modo alquanto confuso e potreste apparire incostanti nell'attuare i progetti amorosi, come distaccati a livello affettivo. Forse troppo presi dal lavoro, potreste finire per trascurare il partner. Approfittate del fine settimana che sarà più romantico per l'amore.

Acquario: una Luna dissonante già da giovedì metterà un po' i bastoni tra le ruote, scombussolando i pensieri e confondendovi le idee. In amore, potreste essere attratti da varie persone contemporaneamente, a causa di una sensualità eccessiva e irrefrenabile. In campo professionale, Giove garantisce bei guadagni.

Pesci: il sovraffollamento planetario nel cielo astrologico procurerà un aspetto dissonante di opposizione che renderà l'amore arido e gli affetti incostanti. Attenzione dunque, si preannuncerà un periodo alquanto teso anche per il lavoro e una certa irritabilità e intransigenza potrebbero peggiorare la situazione.