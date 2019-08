L'Oroscopo dell'1 settembre è pronto a rivelare quali sono le novità degli astri di questa giornata di domenica. L'amore si risveglia per le persone dell'Ariete, mentre i nativi dell'Acquario devono fare i conti con i rapporti insoddisfacenti. Nel dettaglio, le previsioni segno per segno su amore e lavoro della prima giornata di settembre per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Questa prima giornata di settembre può risvegliare l'amore, soprattutto per chi ha chiuso una storia da qualche tempo.

Le storie che hanno retto il mese di agosto continuano a essere molto forti. Grandi opportunità per coloro che iniziano un nuovo progetto o cambiano lavoro.

Toro – È una giornata favorevole ed è un peccato sfruttarla stando chiusi in casa a vivere momenti di solitudine. Chi vive un rapporto di coppia, entro l'autunno farà qualche passo da gigante. In questa giornata recupererete energia e già da lunedì avrete progetti a lunga scadenza.

Sarà un periodo vantaggioso, non abbiate paura di sbagliare.

Gemelli – In questa giornata di domenica possono tornare a galla dei dubbi sulla vostra relazione nata da poco. Le coppie forti che vivono momenti di alta tensione rischiano di scoppiare. Dosate bene le parole senza spingervi oltre. Sul lavoro, potreste essere arrabbiati per un mancato rinnovo di contratto o perché non vi pagano bene oppure non vi piace quello che fate.

Dovete avere molta pazienza.

Cancro – Dovete vivere i sentimenti in modo più piacevole. Le relazioni o le amicizie nate ad agosto possono diventare qualcosa di più. Molte coppie si sono consolidate e le tensioni sono diminuite. Il lavoro è in recupero ma – meglio tardi che mai - avete capito di avere molti rivali. Proseguite con cautela senza fare scelte o investimenti azzardati. Non è un buon periodo per il settore economico.

Dovete stringere e far quadrare le uscite extra del mese di agosto.

Leone – Le storie d'amore nate il mese scorso procedono bene. Ora dovete solo capire che cosa vi aspettate dall'amore. Chi desidera sposarsi oppure fare figli ha campo libero. Nel lavoro ci sono un po' di scontri, si consiglia di non accettare compromessi. Coloro che aspettano una risposta da molto tempo, l'avranno entro una settimana.

Vergine – È arrivato il momento di verificare quanto è forte il vostro sentimento nei confronti del partner. Coloro che vivono una storia abbastanza datata possono ufficializzarla. Buon momento anche per trovare casa. Entro fine mese potreste avere una proposta lavorativa.

Previsioni di domenica 1° settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questa giornata di domenica 1 settembre è dedicata al recupero, e se c'è stato un problema nel passato cercate di dimenticare.

Molti di voi sono attratti dalla trasgressione: cercano un rapporto duraturo ma poi si stancano. Si consiglia di evitare conflitti in amore. Nel lavoro c'è da superare una chiusura. Meglio evitare conflitti nelle trattative. Alla fine vi rimpiangeranno ma tenete duro: meglio non tornare indietro.

Scorpione – Avete voglia di fare nuove conoscenze, ma preferite non impegnarvi seriamente in una nuova relazione d'amore. Sarà una giornata di riflessione, soprattutto se avete dubbi sulla vostra storia d'amore. Questa domenica suggerisce un comportamento più cauto a coloro che hanno messo in discussione un rapporto. Il lavoro sembra interessante, anche se si tratta di un ruolo minore con una paga bassa.

Sagittario – Giornata davvero interessante. Man mano che v'inoltrate nel mese di settembre le cose andranno meglio. Questa è una domenica di speranza, soprattutto per coloro che hanno chiuso una storia all'improvviso. Periodo ideale per chi ha voglia di progettare un evento a lunga scadenza o ufficializzare una storia di lunga durata. Stanno per arrivare le grandi opportunità e le belle conferme per chi sta tentando di cambiare lavoro.

Capricorno – Qualche coppia ha subito una crisi nei mesi scorsi, se le fondamenta sono buone si può ricucire lo strappo. Cercate di recuperare serenità. Domenica è la giornata buona per farvi venire qualche idea vincente. Ora dovete studiare un progetto che potrebbe diventare importante a fine anno.

Acquario – In questa domenica è importante non promettere amore eterno, anche perché non desiderate un legame duraturo. Le coppie longeve devono valutare con attenzione il tipo di rapporto che stanno vivendo. Potrebbe esserci una grossa insoddisfazione nascosta. Nel lavoro ci sono cambiamenti. Se vi propongono di cambiare, vi conviene pensarci con molta calma. Prudenza con le spese.

Pesci – In questa domenica possono nascere emozioni piacevoli che vi portano a toccare il cielo in una stanza. Non si esclude qualche momento di ostilità nei confronti di una persona che vi crea problemi. In famiglia ci sono tensioni, o vi siete chiusi oppure state pensando di tradire. Nel lavoro avete belle idee che potete sviluppare in autunno. Attenzione a una persona o a un collega che potrebbe aver cambiato atteggiamento nei vostri confronti.