Con la conclusione dell'estate arriva il mese di settembre. Quali saranno le previsioni astrologiche riguardanti il periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre per tutti i nati i Gemelli? Scopriamolo, di seguito, con le previsioni su amore, lavoro e salute per il terzo segno zodiacale. Disponibili anche consigli per affrontare nel modo migliore possibile il periodo in arrivo. Nelle ultime settimane il segno ha recuperato maggiore forza fisica, questo ha garantito una bella serenità.

Gli ultimi giorni del mese di agosto non sono stati semplici da gestire, sono infatti nate delle difficoltà in campo lavorativo. In amore, sono state vinte dalle sfide che vi hanno creato delle soddisfazioni per voi importanti.

Il periodo di settembre 2019 inizia sottotono per il segno, ma migliora con le ultime settimane. Le giornate migliori saranno infatti quelle a partire dal 14 agosto, quando Venere tornerà ad essere favorevole, ma anche nelle giornate del 23, quando il Sole sarà attivo.

Con la positività degli astri riuscirete a superare alcune questioni godendo di maggiore ottimismo. In campo lavorativo, dovrebbero esserci delle tensioni in arrivo, fate il punto della situazione. Nel lavoro, Giove in opposizione ultimamente vi ha creato delle difficoltà, ma con il passare dei giorni non ci saranno più troppi ostacoli. Vediamo, di seguito, dettagliatamente le stelle che riguardano il lavoro e l'amore dei Gemelli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo settembre: amore e lavoro dei Gemelli

In amore in questo periodo, alcuni rapporti, che hanno avuto difficoltà negli ultimi tempi, è possibile che giungano al capolinea. In particolare nella seconda settimana, riuscirete a valutare al meglio come affrontare le diverse situazioni. I single in cerca d'amore, dovranno sfruttare le loro carte nell'ultimo periodo del mese. Ottobre sarà un mese interessante a livello sentimentale, ricco di passionalità, riuscirete a trovare maggiore concretezza e da vivere nel migliore dei modi le vostre relazioni.

In campo lavorativo, è possibile che ci siano delle preoccupazioni per la prima parte del mese. Sarà importante risolvere degli accordi al più presto, per poter iniziare dei nuovi percorsi. Le questioni veramente difficili, saranno affrontate con la conclusione del periodo. Cercate di armarvi di molta pazienza, perché è possibile che ci siano degli imprevisti che vi creeranno difficoltà organizzative.

Una buona notizia potrebbe giungere nell'ultima settimana, questo vi creerà una rinnovata voglia di fare. Ad ottobre non mancheranno occasioni per mettere in gioco le vostre qualità e portare avanti con entusiasmo i progetti che vi danno soddisfazioni.