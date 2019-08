Durante la giornata di venerdì 16 agosto, i nati sotto il segno del Cancro saranno più allegri, mentre per i Gemelli l'intesa di coppia sarà molto alta. La Bilancia avrà finalmente del tempo libero per divertirsi, mentre il Toro sarà determinato a terminare le proprie mansioni per poi riposarsi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 16 agosto 2019 segno per segno

Ariete: dovrete chiarire alcune questioni irrisolte della vostra relazione di coppia durante la giornata di venerdì.

Fareste meglio a sbrigarvi prima di partire assieme all'amato per non rovinarvi le vacanze. Voto - 7

Toro: sparito il nervosismo delle giornate precedenti, riuscirete a lavorare con molta più tenacia, portando a termine molti progetti lavorativi. Successivamente potrete riposarvi e ricaricare le batterie. Voto - 8

Gemelli: sarete particolarmente attivi per quanto riguarda la situazione sentimentale.

Avrete voglia di passare la giornata all'aperto assieme al partner, per chiudere poi la serata in bellezza. Voto - 8

Cancro: sarete molto più allegri e vivaci durante la giornata di venerdì 16 agosto. Potreste prendere in considerazione l'idea di uscire insieme agli amici e divertirvi in spiaggia. Voto - 8

Leone: avrete tanto lavoro da portare a termine e sarete molto concentrati per riuscire nell'impresa.

Non penserete ad altro che a lavorare per evitare dei richiami da parte del capo. Voto - 6,5

Vergine: avrete voglia di passare la giornata in compagnia dei vostri cari e per questo organizzerete una piccola festicciola per passare il tempo e divertirvi con loro. Voto - 7,5

Bilancia: avrete finalmente del tempo libero da dedicare a voi stessi. Non ci saranno né i parenti né il partner durante la giornata e potrete fare tutto ciò che volete.

Voto - 8

Scorpione: il lavoro sarà in rialzo durante la giornata di venerdì. Riceverete tanti incarichi che porterete a termine con molto piacere e che vi procureranno tanti guadagni. Voto - 8

Sagittario: l'intesa di coppia sarà particolarmente alta al punto che non penserete nemmeno ai vostri familiari che potrebbero rimanere delusi da voi. Voto - 7

Capricorno: sarete giù di morale a causa del troppo lavoro che vi sta stancando molto.

Cercate di riprendervi riposando un po’. Voto - 6

Acquario: fisicamente siete in forma, ma l'idea di dover affrontare un'altra giornata lavorativa non vi entusiasma molto. Fortunatamente in questo periodo, non ci sono molte mansioni da svolgere. Voto - 7

Pesci: ritornerete dalle vacanze completamente carichi e pronti a dare del vostro meglio sul posto di lavoro. Fissate degli obiettivi da portare a termine in modo tale da tenervi impegnati da subito.

Voto - 8