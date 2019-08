L'Oroscopo del 17 agosto annuncia novità davvero interessanti per ciascun segno zodiacale. Giornata sognante per i nativi della Vergine, mentre per il Capricorno inizia qualcosa di buono. Nel dettaglio, le previsioni astrali per questa giornata d'inizio settimana per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Nella seconda metà di agosto anche chi non vuole l'amore può vivere delle belle sensazioni, e chi ha coraggio può vivere un' avventura.

Le coppie forti possono ufficializzare un rapporto. Tutto ciò che prende forma in questo periodo risulterà vincente.

Toro – Ripensare al passato non è positivo. I cuori solitari si trovano davanti a un bivio: dichiarare i propri sentimenti alla persona interessata oppure continuare il rapporto come grandi amici? Nel lavoro ci sono cambiamenti e molti devono trovare una nuova collaborazione o cambiare società.

Dopo i blocchi dei mesi scorsi, in autunno potete pensare a un piano di recupero.

Gemelli – In questo sabato si risveglia l'aspetto sentimentale. Di solito non amate vivere un amore monotono, per questo motivo c'è un tira e molla continuo nella coppia. Nei matrimoni e nelle convivenze c'è maggiore tranquillità. Qualcuno ha dovuto fare un cambiamento di lavoro ma il peggio è passato, anche se è costato molta fatica.

Per settembre arriveranno buone novità.

Cancro – In amore dovete stare lontano da situazioni poco chiare, magari da alcune persone già impegnate. Si consiglia di valutare tutto con calma. Dosate bene le parole, in coppia c'è chi ancora è in preda alla rabbia o ha forti dubbi sentimentali. Nel lavoro riuscirete a risolvere alcuni problemi.

Leone – Avete bisogno di un rapporto più sereno, non tollerate le perdite di tempo.

In questo sabato alcuni rancori potrebbero tornare, quindi fate attenzione. Non è facile mantenere la calma se alcuni problemi lavorativi influiscono in amore. Anche se avete un discreto successo, sentite il bisogno di fare altro.

Vergine – In questo periodo avete grande capacità di sognare. Nella giornata di sabato potrebbe arrivare un'occasione imperdibile. Non fatevela sfuggire. In amore, coloro che negli ultimi tempi hanno vissuto una crisi, ora possono recuperare. I liberi professionisti troveranno nuovi contatti, anzi a breve riceveranno anche alcune proposte interessanti.

Previsioni astrali di sabato 17 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Potrebbe tornare qualche tensione e anche qualche malinconia. Dovete dimenticare le persone che vi hanno deluso e fatto del male. Molte coppie discutono per problemi di soldi e alcune per un problema fisico. Cercate di recuperare. In questo sabato sarete anche polemici, soprattutto al lavoro. Si consiglia di tenere i nervi ben saldi.

Scorpione – Evitate le discussioni, magari siete attratti da persone già legate sentimentalmente. Questa è una giornata difficile da gestire, soprattutto perché siete nervosi per via di alcuni progetti che non si mettono in moto. Si raccomanda di essere cauti, soprattutto negli investimenti. Troppo nervosismo vi farà venire l'ulcera.

Sagittario – Ottima situazione per i single ma se qualcuno cerca un amore per la vita, potrebbe restare deluso. Le coppie sono in leggera crisi e tante sono in pausa di riflessione. Cercate di assumervi le responsabilità così eviterete complicazioni nel futuro. Nel lavoro non arrivano proposte significative. Avete bisogno di rinnovamenti e nuovi progetti.

Capricorno – Da alcuni mesi siete demotivati e scontenti. Da oggi inizia qualcosa di buono. Coloro che sono single da qualche tempo, se non cambiano atteggiamento rischiano di restare soli ancora per un bel po'. Ritornare sui vecchi discorsi può essere pericoloso, dovete essere più comprensivi. Alcune coppie devono risolvere qualche problema di tipo economico, come gli investimenti per la casa. Ci vuole pazienza, ma alla fine raggiungerete grandi risultati.

Acquario – Le storie recuperate non sono facili da gestire. Ogni cosa vi stanca e vi turba, potreste pensare a starvene da soli. Anche le relazioni più solide e stabili possono avere disagi. In questo sabato 17 agosto si consiglia di non spendere più del dovuto. Molti progetti in campo lavorativo sono saltati, perciò avete una situazione economica abbastanza critica.

Pesci – In amore state recuperando un atteggiamento più positivo. Già da oggi ci saranno incontri importanti, dovete solo essere meno critici nei vostri confronti. Molte coppie hanno subito un tradimento, ma per non rovinare il rapporto hanno preferito fingere che non ci sia stato. Facendo così, si rischia solo di peggiorare le cose. In questo momento inoltre non avete le idee chiare sul lavoro. Attenzione alla spese eccessive.