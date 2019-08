L'Oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 agosto si preannuncia molto favorevole e roseo per l'Ariete, tra i segni zodiacali più fortunati di questi sette giorni. Miglioramenti e novità, secondo le previsioni astrali, attendono anche i nati sotto il Capricorno. Troppi pensieri, invece, attanaglieranno il Cancro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): i rapporti con i figli possono riservare sorprese non sempre positive e gradite.

Cercate di dialogare con la vostra prole e non siate troppo rigidi nei divieti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): un'amicizia potrebbe regalarvi un sorriso, ma fate attenzione alle persone con le quali vi confidate. Non tutte vogliono il vostro bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Più dolcezza significa più amore. Tentate di smussare gli angoli più spigolosi del vostro carattere se volete trovare finalmente l'anima gemella.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): in questi sette giorni avrete tantissime piacevoli sorprese, sia sul posto di lavoro che nella vita privata. Godetevi le belle cose che potranno accadere, dopo le angosce delle scorse settimane. Ve le siete proprio meritate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attraversate un periodo non semplice. Per questo la vicinanza e l'affetto delle persone care vi garantiranno maggiore forza interiore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): molto probabilmente avete trovato l'amore della vostra vita e vi siete innamorati, ma adesso desiderate qualche sicurezza in più in merito alla vostra relazione sentimentale.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): gli incontri emozionanti non mancheranno, ma saranno concentrati soprattutto nel fine settimana. Il lavoro potrebbe portarvi qualche grattacapo di troppo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): energia in arrivo grazie ad un nuovo progetto lavorativo. La vostra vita privata e sentimentale, invece, lascerà ancora molto a desiderare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in questa settimana sarete molto riflessivi e pensierosi a causa di diversi episodi che richiederanno una scelta importante e repentina da prendere. Seguite sempre il cuore per non sbagliare.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): date una nuova dimensione alla vostra vita sentimentale, grazie anche alla nuova posizione di Venere che oggi passerà nel vostro segno zodiacale, assicurandovi (si spera) novità e miglioramenti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): si prevede un periodo zeppo di forti sentimenti ed avventure sui generis. Badate a non esagerare perché lo stress emotivo potrebbe creare problemi anche alla vostra salute fisica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): se siete single, non sarà una settimana indicata per trovare l'anima gemella. Le coppie, invece, faticheranno non poco per evitare litigi e polemiche.