Agosto è giunto ormai al suo termine ed il penultimo weekend del mese si preannuncia interessante, secondo l'Oroscopo, per la maggior parte dei segni zodiacali. Il Toro si troverà in un periodo positivo per il lavoro, mentre il Leone sarà pronto ad affrontare viaggi di piacere. I nati sotto al segno dei Pesci, invece, affronteranno questo fine settimana sottotono, ma non è assolutamente il caso di deprimersi.

Di seguito le previsioni nel dettaglio dei 12 segni per le giornate comprese fra venerdì 23 e domenica 25 agosto.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - periodo ottimale, in cui famiglia, amici e lavoro sembrano intrecciarsi ed incastonarsi fra loro senza intoppi o problematiche. La voglia di fare non manca di certo e le persone che ruotano attorno a questo segno non possono non accorgersene. Le amicizie, seppur minime, non devono mancare mai.

Toro - il weekend sembra avere puntati i riflettori sui beni materiali.

Il lavoro e la finanza vanno a gonfie vele e gli aggiornamenti non accennano a lasciare neanche un attimo di respiro al segno del Toro. Se si è in vacanza e si desidera ritagliarsi qualche minuto per sé stessi e la famiglia allora è meglio lasciare a casa il cellulare o spegnerlo per qualche ora.

Gemelli - l'oroscopo consiglia di allontanare la negatività e la malinconia che da qualche giorno gravano sul segno dei Gemelli.

Il fine settimana in arrivo sembra essere quello più idoneo per circondarsi di amici e ritrovare quella "seconda famiglia" che sembrava essersi persa.

Cancro - disponibile e cordiale con il prossimo, il Cancro cerca di circondarsi di amici e persone alle quali donare la propria fiducia. In questo periodo ci sarà chi potrà far dimenticare un torto subito od una situazione spiacevole per questo segno.

Leone - l'arricchimento culturale è ciò che si ricerca in questo periodo. Il momento è ideale per viaggiare ed immergersi nella natura, ricercando posti stupendi e nuovi da visitare. Meglio circondarsi di persone fidate ed in grado di comprendere i silenzi ed ogni singolo gesto.

Vergine - se non si conosce appieno il significato della parola "felicità", questo è il momento giusto per farlo. La posizione favorevole degli astri catapulterà questo segno all'interno di un vero e proprio sogno, dove felicità, relax e benessere la faranno da padroni, sia per coloro impegnati in una vita di coppia che per coloro che osno ancora alla ricerca di qualcuno.

Previsioni per il weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - giornate positive per i nati sotto al segno della Bilancia. I rapporti con il partner e con gli amici si rafforzeranno, purché non ci si fossilizzi su quei particolari che si vorrebbero vedere migliorare. Attenzione al modo di porsi, gentilezza e cordialità sono molto apprezzate.

Scorpione - coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella potranno ritenersi fortunati ovunque si trovino.

Un incontro inaspettato e mozzafiato potrebbe essere dietro l'angolo in qualsiasi città. Chi convive già con la persona amata potrà invece dedicarsi al partner, finalmente senza intoppi alcuni.

Sagittario - dopo qualche giorno non propriamente positivo è giunto finalmente il momento di rilassarsi e godersi qualche attimo di serenità. Assolutamente da evitare l'impulsività, meglio ponderare attentamente le azioni che si vogliono intraprendere e pesare le parole da dire.

Capricorno - fine settimana pieno di impegni che potrebbero portare via un po' del tempo libero al Capricorno. Risulta essere molto importante la cura della persona, sia per quanto riguarda il riposo ed il relax mentale che per quanto riguarda l'attività fisica. Sì ad ogni genere di sport e sì al ritagliarsi qualche attimo di tempo per sé stessi.

Acquario - l'oroscopo preannuncia un weekend pieno di emozioni e sensazioni positive, soprattutto in quegli attimi di intimità con il proprio partner. Una serenità mai vista prima che renderà le giornate di questo segno le migliori del mese.

Pesci - un insolito disordine interiore porterà una nota di negatività alle giornate di questo segno. Il nervosismo sembra farla da padrone ed intaccherà non solo l'autostima dei Pesci, ma anche la loro cordialità verso il prossimo. Attenzione agli approcci con gli altri segni.