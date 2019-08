Il fine settimana che va da sabato 24 a domenica 25 agosto sarà fatto di riconciliazioni, di intesa e di passione per i nativi di molti segni zodiacali. I favoriti in tal senso saranno l'Acquario, i Gemelli e la Vergine. Non mancheranno però i segni che avranno ancora a che fare con qualche dubbio riguardo al partner, come nel caso della Bilancia. Per il resto ci saranno vacanze e divertimenti da afferrare al volo, soprattutto per il Sagittario, che si dimostrerà particolarmente avventuriero.

A seguire, le previsioni astrologiche del fine settimana, segno per segno.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete: stabilità. A parte qualche sfizio o vacanza che vorrete concedervi per staccare un attimo la spina dalle faccende lavorative, non ci sarà quella vena “frizzante” che tanto vi caratterizza. Avrete tanti pensieri per la testa, soprattutto nella domenica.

Toro: potreste farvi pregare un po', magari snobberete qualche compagnia all'interno della cerchia dei vostri amici, ma alla fine vi lascerete guidare dalle vostre più intime sensazioni e desideri.

Sabato sarà la giornata ideale per sviluppare la vostra vena creativa.

Gemelli: ottima conclusione di settimana per voi. Fra l'amore, che finalmente avrà trovato il suo posto all'interno della vostra coppia, e amicizie che daranno soddisfazioni nella giornata di domenica, soprattutto la sera. Potreste riscoprire una persona che avete precedentemente giudicato male.

Cancro: vi dedicherete a ricucire quelle parti danneggiate del vostro rapporto con il partner con un'uscita al sabato, oppure regalandogli qualche sfizio da placare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ovviamente dovrete fare appello innanzitutto alla vostra buona volontà. Fate attenzione a non stressarvi la domenica.

Leone: avrete modo di ricaricarvi, magari lontano dalle vostre solite compagnie o dai familiari. Sarete troppo giù di corda per incentivare il vostro solito entusiasmo lavorativo, ma domenica sul fronte pratico ci potrebbero essere delle incombenze da non trascurare assolutamente.

Vergine: dedicarsi agli affetti sortirà quel buonumore in più di cui avevate bisogno. Avrete anche necessità di ricaricarvi e di ritrovare il vostro ritmo lavorativo: anche se lo vorreste la vostra testa vi dirà che non è il momento di gite al mare e quant'altro. Altro riposo non vi farà che bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora qualche perplessità a causa del partner, peccato che così rischierete soltanto di portare i vostri pensieri anche sul posto di lavoro, cosa che dovreste assolutamente evitare.

Il dialogo sarà l'unica arma a vostra disposizione, ma ancora non vorrete utilizzarla.

Scorpione: il weekend sarà diviso fra un sabato lavorativo molto intenso ma che darà soddisfazioni, e la domenica da trascorrere con i vostri affetti più cari, anche se preferirete di gran lunga una giornata di passione con il partner. Potrete rifarvi nelle serate.

Sagittario: avventurosi. Avrete voglia di esplorare luoghi diversi, anche non molto distanti da casa, soltanto per poter provare emozioni nuove e degne di essere raccontate come se provenissero da una fiaba.

Dei compagni di viaggio faranno sicuramente al caso vostro.

Capricorno: divertimenti. Sia il sabato che la domenica sarete coinvolti in una spirale fatta di divertimento a tutto spiano e di qualche conquista inconsapevole. Sarete vivaci e affascinanti. Dovreste solo essere più accorti su qualche problema di salute.

Acquario: eros alle stelle. La passionalità la farà da padrona in questo fine settimana, dovrete soltanto stare attenti a non relegare tutto soltanto nella sfera erotica. Metteteci del sentimento autentico, che non strida troppo con il vostro lato più vivace.

Pesci: uscirete un po' dal guscio in questo weekend, ma non abbastanza da assimilare quanto più divertimento possibile. Vi limiterete semplicemente a qualche iniziativa inusuale per la quale investirete molto del vostro tempo. Lavoro messo da parte, avete bisogno di ricaricare le energie.