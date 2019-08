Il mese di Agosto sta volgendo al termine e gli ultimi giorni che stiamo vivendo permettono ai più di godere degli ultimi momenti al mare o in vacanza prima di tornare alla solita routine. L'Oroscopo di questo fine settimana sembra essere abbastanza avverso per alcuni segni come il Capricorno ed il Toro che dovranno fronteggiare delle situazioni non molto facili, mentre altri avranno delle opportunità irripetibili come il Cancro e la Vergine.

Andiamo, dunque, a scoprire segno per segno cosa riserva l'astrologia per il weekend del 24 e 25 agosto.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: fine settimana pieno di energia e positività. Dopo aver vissuto un periodo molto stressante è arrivato il momento del riscatto. In particolare domenica ci sarà la possibilità di svagarsi e non pensare ai molti turbamenti degli ultimi tempi.

Toro: poche certezze sul posto di lavoro.

Il fine settimana vedrà il segno protagonista di una decisione lavorativa importante che influenzerà le sorti di molte persone. Bisogna scegliere valutando attentamente la situazione senza prenderla sottogamba poichè potrebbe avere delle ripercussioni spiacevoli.

Gemelli: periodo interamente dedicato a se stessi ed al partner. Una gita fuori porta farà riscoprire una passione nascosta da tempo. Il segno riuscirà a coinvolgere il partner portandolo ad assecondare le proprie idee folli.

Cancro: sabato ci saranno delle opportunità irripetibili che faranno dimenticare ogni turbamento avuto nel corso della settimana. Bisogna dedicare parecchio tempo allo svago ed allo shopping, cogliendo al volo ogni occasione allettante.

Leone: nel fine settimana ci saranno dei cambiamenti importanti per i nati sotto questo segno. L'importante sarà cercare di affrontare tutto con pacatezza e calma, senza sfogare le proprie ire contro persone estranee.

Vergine: grandi opportunità lavorative per la vergine che dimostrerà una forte sicurezza e personalità nella giornata di domenica. bisognerà fare molta attenzione alle eccessive spese degli ultimi tempi poichè è arrivato il momento di moderarsi.

Astrologia del 24 e 25 Agosto: da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo prevede una forte creatività in questi due giorni del fine settimana per il segno.

Ogni pensiero sarà spazzato via e lascerà il posto a delle vere e proprie certezze. Sarà questo il momento giusto per prendere decisioni molto attese.

Scorpione: periodo pieno di negatività. Il segno sta perdendo la propria allegria in vista del ritorno al proprio impiego, questo potrebbe essere indicativo del fatto che il proprio lavoro non viene apprezzato a dovere. Bisognerà trovare nei piccoli momenti delle occasioni per ritrovare l'allegria.

Sagittario: ci saranno dei problemi non molto facili da risolvere e la tenacia del Sagittario lo porterà a scegliere una strada non molto apprezzata dai propri cari. Sarà importante non mollare ed affermare con forza il proprio punto di vista.

Capricorno: il weekend sarà il momento giusto per fare nuovi incontri, una persona in particolare attirerà le attenzioni del Capricorno. Sarà necessario andare piano e conquistare la persona interessata senza lasciarsela sfuggire.

Acquario: Sabato sarà un vortice di emozioni e divertimento, gli amici e i familiari potrebbero non capire l'improvvisa allegria degli ultimi giorni. Inoltre, organizzare un viaggio potrebbe essere il pretesto per fare nuove conoscenze.

Pesci: è il momento giusto per donarsi agli altri e dedicare se sessi a fare del bene. Ogni nuova attività ha i propri rischi bisogna solo avere il coraggio di lanciarsi in nuove sfide, proprio nella giornata di domenica i Pesci troveranno il coraggio necessario.