L'Oroscopo di domenica approfondisce le configurazioni planetarie, intuendo le combinazioni favorevoli per l'amore e captando la fortuna di ciascun segno zodiacale. In base agli studi delle effemeridi di domenica, si riscontra un certo attaccamento ai ricordi di un passato difficile da superare. Gli astri elargiscono delle dritte utili per progredire nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: una natura curiosa e molto aperta agli altri sarà favorevole in un gruppo di amici dove spiccherete per la vostra carica intellettiva, tutta da utilizzare per intrecciare splendidi rapporti amichevoli e conversazioni esaltanti. Buono l'amore con Sole e Venere favorevoli.

Toro: creativi ma anche molto irrequieti, sentirete l'influsso di un trigono Urano-Venere che garantisce un magnetismo utile per affermarvi ma vi rende anche poco perseveranti nelle azioni.

Cercate quindi di non perdere una tenacia utile per portare a termine i progetti in maniera fortunata.

Gemelli: insofferenti e alla ricerca di continui e nuovi stimoli, cercherete di rivoluzionare la solita routine, tenendo sempre una porta del cuore aperta alle novità, anche quelle amorose. Molto abili nell'analisi dettagliata delle persone che sono vicino a voi, riuscirete a soppesare le sensazioni altrui solo con uno sguardo.

Cancro: la vicinanza di Marte e Venere si fa sentire e una volontà inesauribile garantirà la spinta giusta per passare all'azione e attuare i progetti lasciati in cantiere. Sarete anche aperti mentalmente e questa ampiezza di vedute sarà utile per progredire.

Leone: una buona capacità di giudizio garantirà successi in campo sentimentale. Grazie a uno spiccato senso di analisi potenziato da Mercurio, potreste anche individuare una strada che porta al successo economico.

Vergine: socievoli con tutti, renderete i rapporti sentimentali molto armoniosi. Un fascino innato riuscirà a concretizzare i progetti e grazie anche a uno spiccato magnetismo conferito da Marte i successi arriveranno copiosi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere, Marte e Sole garantiscono una forza vitale utile per approfondire l'amore in maniera più consapevole. Attenzione solo a una quadratura di Saturno con i nodi lunari che potrebbe legarvi in maniera eccessiva a un passato che non fa progredire.

Scorpione: non pensate più alle esperienze passate, si apre uno scenario stellare ricco di opportunità sentimentali con il sovraffollamento planetario in Vergine benefico rispetto al vostro segno. Via libera quindi ad una maggiore apertura alle sensazioni presenti, senza timori e andando dritto alla meta amorosa.

Sagittario: una Luna poco armonica rende l'amore superficiale. Neutri anche nel modo di reagire, eviterete le arrabbiature ma anche i coinvolgimenti emotivi, rimanendo imparziali forse per paura di soffrire troppo per amore.

Capricorno: romantici ma anche concreti, cercherete di concretizzare l'amore ed esprimerete le emozioni in modo positivo. Sfodererete così le armi seduttive, colpendo nel segno una "preda amorosa" che non resisterà al vostro fascino ammaliante.

Acquario: alcuni aiuti provenienti da una figura femminile saranno portatori di gioia e serenità. Che sia in famiglia o nel rapporto amoroso, vivrete così dei momenti magici e saprete anche individuare la strada giusta, quella che porta alla felicità.

Pesci: non seguite in maniera eccessiva questa smania di primeggiare, magari occupandovi di cose futili. Forse apparite disorientati a causa di una quadratura Nettuno-Luna che rende i sentimenti poco costanti.