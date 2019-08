L'Oroscopo del 29 agosto è pronto a svelare che cosa hanno in mente gli astri per voi. Giornata importante per i nativi del Cancro e del Leone, mentre le persone dell'Acquario devono superare certi disagi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Per molti di voi questo è un periodo di precarietà, sia sul lavoro che in amore.

Per tale motivo siete sempre agitati e non riuscite a raggiungere un equilibrio. Dovete fare molta attenzione nel campo sentimentale, forse siete voi che siete troppo polemici. Evitate di discutere su ogni cosa, altrimenti a pagare le conseguenze sarà la vostra salute. Per scacciare queste tensioni, si consiglia di fare una lunga passeggiata, in riva al mare o in mezzo alla natura.

Toro – Giornata adatta per realizzare qualche progetto importante per il futuro.

Fino a ieri siete rimasti bloccati, ma ora siete pronti a ripartire da zero. Quello che vi fa onore è la vostra testardaggine, e nel momento di difficoltà riuscite a sorprendere tutti. Parlando di salute, il miglior tipo di esercizio per voi è l'esercizio che vi piace.

Gemelli – A livello emotivo siete in piena crisi. Dovete fare una scelta drastica: recuperare un amore oppure voltare pagina. Il destino vi ha messo alla prova, spetta a voi a emettere il verdetto.

Ci sono stati problemi vari nel campo lavorativo: chi è stato male e chi ha dovuto farsi sostituire. Pianificate il vostro allenamento per la settimana e mantenetelo, sapendo che vi sentite fisicamente vitali avete maggiori probabilità di avere successo.

Cancro – Giornata a dir poco importante. Infatti, alcuni contratti lavorativi e alcuni ritardi si sono finalmente sbloccati. Questo giovedì può essere ideale per ritrovare l'amore.

Per coloro che hanno avuto problemi sentimentali, si consiglia di allargare gli orizzonti. Si anticipa che settembre sarà un mese pieno di prospettive. È arrivato anche il momento di mantenere la vostra alta energia con esercizio fisico e cibi leggeri.

Leone – Giornata davvero importante. Volete cambiare oppure iniziare nuovi progetti, anche se ogni tanto ritorna il problema dei soldi. Dopo un periodo di crisi, l'amore può tornare finalmente a sorridere.

È un periodo importante anche per coloro che vogliono mandare avanti le proprie idee. Se volete migliorare i vostri obiettivi per rimanere in forma e mangiare sano, si consiglia di farlo subito.

Vergine – In questa giornata di giovedì dovete capire se il vostro rapporto di coppia funziona oppure no. Se il partner è distratto e voi avete problemi con gli altri, sarà facile arrivare a una conclusione.

Nonostante questo clima di tensione, dovete combattere anche la stanchezza per via del troppo lavoro. Per mantenere i nervi ben saldi si consiglia di fare jogging all'aria aperta oppure andare in palestra.

Previsioni di giovedì 29 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Il vostro è un segno molto sensibile. Negli ultimi tempi ci sono state persone che hanno messo in discussione la vostra sicurezza psicologica e materiale. Anche coloro che non avevano problemi economici hanno dovuto affrontare un cambiamento. Dovete equilibrate bene le spese e recuperare l'amore, spesso sono i sentimenti che salvano dai pensieri negativi. La vita è una combinazione necessaria di dolce e amaro.

Scorpione – Nel lavoro state vivendo tempi migliori rispetto nei giorni scorsi. In questa giornata cercate di evitare complicazioni. In amore, se c'è stata una crisi non dovete chiudervi a riccio, altrimenti rischiate di perdervi la concezione di realtà. Tutto questo è nocivo anche per la vostra salute. È importante fare esercizio aerobico questa settimana e riempire i polmoni di aria fresca.

Sagittario – In questa giornata di giovedì 29 agosto sarà meglio che facciate un po' di attenzione a tutto ciò che fate. Non è la giornata ideale per fare cose impossibili. In amore ci sono problemi che devono essere risolti subito, sempre se ci tenete a salvare la vostra relazione. Concedetevi il beneficio di 30 minuti di allenamento ogni giorno. Il sangue ossigenato vi aiuta a fare chiarezza e vi impedisce di soffrire di ansia mentale.

Capricorno – Molte coppie che convivono hanno difficoltà a trascorrere un po' di tempo insieme per via del troppo lavoro e della stanchezza che si sente sempre in serata. Una soluzione c'è e si chiama riconciliazione. Un po' più in crisi sono le persone che cercano nuovi collaboratori e non vedono persone affidabili intorno. Si anticipa che settembre sarà il mese delle nuove partenze. L'allineamento planetario vi consiglia di fare esercizio fisico, di iniziare una dieta sana ed equilibrata e di non trascurare le ore di riposo.

Acquario – Dovete superare una fase di disagio e di tensione, facendo qualcosa di divertente. Non è un periodo molto generoso per il settore economico, perciò non spendete più del dovuto. Alcune strade che sembrano facili da percorrere, in realtà non lo sono. Non cercate un successo immediato ma quello a lunga scadenza. Trattate il vostro corpo con rispetto – dieta sana, riposo ed esercizio fisico – e potreste scoprire che la vostra ricompensa non è altro che la sensualità.

Pesci – È un momento di grande forza, soprattutto per gli incontri o per gestire meglio un'emozione. Vorreste discutere con una persona che vi trascura e fargliela pagare. Fate attenzione: potreste trovarvi in un mare di guai. Sfruttate al massimo il vostro tempo fuori dal lavoro. Guardate un film che alleggerisce lo spirito, giocate con i vostri amici e, soprattutto, fate esercizio fisico. Non c'è niente di meglio che muovere il corpo facendo esercizio aerobico. Il sangue ossigenato è il miglior antidepressivo in circolazione.