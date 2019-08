Finisce il primo weekend del mese di agosto. In arrivo l'Oroscopo del 4 agosto e le novità che riguardano tutti i segni zodiacali. L'amore torna protagonista per i nativi del Cancro, mentre i nati sotto il segno del Leone devono risolvere alcuni problemi economici. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di domenica da Ariete a Pesci.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo particolare.

Anche coloro che hanno avuto successo, devono ripartire da zero. Già da tempo c’è qualche difficoltà, l’importante è ritrovare una stabilità e ripartire da zero. A fine estate arriverà qualcosa di nuovo e sarà importante rimettersi in gioco. Giornata importante per gli incontri.

Toro – Sarà una domenica efficace, soprattutto per coloro che sono stati male negli ultimi giorni. Avete bisogno di sicurezza e di certezze.

Proprio per questo motivo desiderate cambiare, soprattutto se ci sono persone che non danno sicurezza con i loro modi di fare.

Gemelli – È una domenica lenta e potrebbe riavviare un progetto. Magari avete in mente di fare qualcosa ma ci sarà un cambio di programma. Dovete evitare i ritardi. Questa è una giornata che mette alla prova anche i sentimenti. Non limitate il vostro raggio d'azione se volete fare nuove conoscenze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro – Sicuramente avete obiettivi diversi rispetto ai mesi scorsi. Per tale motivo, le questioni professionali sono un po' bloccate. Per la riconferma di un contratto dovete aspettare un bel po’. Bisogna rifugiarsi nell'amore che proprio in questo periodo torna protagonista.

Leone – È una domenica ideale per sistemare alcune questioni, soprattutto economiche. In questo periodo estivo dovete tenere sotto controllo il portafoglio.

In amore c'è un po' di vedute diverse da parte del partner. Dal punto di vista lavorativo c'è una spinta in più. Chi riceve un'offerta deve accettarla, anche se comporterà uno spostamento.

Vergine – Giornata particolare, tutto sembra rallentare e vi sentite messi fuori gioco. L'amore è al massimo, i più fortunati pensano di sposarsi o convivere entro fine estate. Bisogna risparmiare per spendere di più in questi sogni. Tenete sotto controllo la salute, potrebbero nascere piccoli fastidi fisici.

Previsioni di domenica 4 agosto da Bilancia e Pesci

Bilancia – Giornata importante per coloro che devono pensare di più all'aspetto pratico della vita, cioè ai soldi. Molti hanno speso più del dovuto magari per un'abitazione o per un trasferimento. Nello scorso mese c’è stata una forte crisi, ancora da analizzare e affrontare. Fatevi coraggio.

Scorpione – La passione romantica potrebbe motivarvi a migliorare il vostro aspetto fisico.

Potreste decidere di allenarvi, cambiare dieta, sperimentare nuovi look o tagli di capelli. Attenzione, però, alle storie che arrivano dopo una separazione, non servono per dimenticare il passato.

Sagittario – Questa è una domenica cui avete un grande bisogno di riflettere, lontano da tutti e in piena tranquillità. È stata una settimana stressante e con tanto nervosismo e diverse arrabbiature. Ciò è scaturito dal ritardo di una risposta oppure avete dovuto affrontare persone ostili nei vostri confronti. Evitate i conflitti in amore.

Capricorno – Dopo una recente crisi, state ripartendo. Di solito siete dei conservatori, cercate di non buttare via quello che sino a qui avete portato avanti. È inutile, però, conservare ciò che non funziona più. Il mese di agosto aiuterà coloro che vogliono costruire un futuro migliore e recuperare un amore.

Acquario – Negli ultimi tempi avete avuto qualche intoppo, soprattutto in famiglia. Le coppie che nel mese di luglio hanno vissuto male il rapporto, possono ancora aver dei diverbi. Si consiglia di trovare una soluzione. Nel lavoro dovete fare molta attenzione alle proposte che ricevete.

Pesci – È una domenica particolarmente piena di energia. Finalmente molti di voi daranno libero sfogo alle emozioni. Potrebbe esserci qualcosa di negativo se frequentate persone che vi ostacolano o vi tengono testa. Nei rapporti sentimentali c'è un po' di freddezza, non per mancanza d'amore ma per una distanza che dovete eliminare.