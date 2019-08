Giunge a conclusione una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 4 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro dover affrontare alcune questioni di carattere sentimentale. Per il Capricorno bene il momento nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore sarebbe il caso di non sottovalutare una relazione. Per chi è solo da tempo nuove occasioni per riallacciare una storia. Nel lavoro c'è qualcosa in più, maggiore voglia di fare.

Toro: per i sentimenti c'è necessità di risolvere un problema in questa giornata, evitate di tirare troppo la corda. Nel lavoro qualsiasi cosa dobbiate fare cercate di farla entro il 6 del mese. Stanchezza per il fisico.

Gemelli: questa sarà una giornata in cui sentite di avere qualcosa da ridire. Al momento una situazione non va come vorreste. Nel lavoro si risveglia qualcosa, ma è consigliabile non strafare. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Cancro: per i sentimenti questo periodo va molto meglio, potreste vivere qualche nuova opportunità. A livello lavorativo non sottovalutate una nuova proposta. Fisico in calo.

Leone: in amore quelli che hanno lottato per avere una conferma sentimentale in questo periodo possono ottenere molto. Nel lavoro potreste prendervi una soddisfazione se vi siete sentiti messi da parte. Recupero per il fisico.

Vergine: questo è un periodo molto interessante per i nuovi amori. A livello lavorativo buone le idee ma non stancatevi troppo, a volte sembrate insofferenti. Riposate maggiormente.

Previsioni e oroscopo del 4 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: questa sarà una giornata promettente per i sentimenti. Nel lavoro, a secondo del tipo di attività che svolgete potreste rivivere un piccolo impedimento. Fisico in calo per via della stanchezza accumulata in questi giorni.

Scorpione: ultimamente sembrate sempre molto arrabbiati oppure freddi, il partner potrebbe dirvi di non essere disponibili.

Nel lavoro nuove opportunità, anche se economicamente i soldi sono pochi. Energia per il fisico.

Sagittario: questo è un momento importante per tutto. Nel lavoro vivete con più trasporto tutte le situazioni che nascono in questo momento. Giove aiuta i coraggiosi.

Capricorno: in amore agosto che parte bene, la parte prima dell'anno potrebbe aver chiuso situazioni inutili. Nel lavoro da qualche tempo sembrate attenti a tutte le innovazioni, picco massimo attorno alla seconda metà del mese.

Stanchezza per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale non ci sono stelle difficili ma cala il desiderio. Nel lavoro è chiaro che chi ha bisogno di relax deve pretenderlo. Stanchezza legata ad alcune tensioni.

Pesci: in amore cercate di limitare le incomprensioni. Nel lavoro approfittate di questo periodo per fare le cose in cui credete. Curate maggiormente il fisico.