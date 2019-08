Le previsioni degli astri dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano piene di impegni sul lavoro per il Toro mentre lo Scorpione sarà pieno di energie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e vi destreggerete tra le richieste dei vostri superiori. Chi ha un'attività in proprio potrà aver modo di portare avanti dei progetti molto importanti.

In generale avrete una buona forma fisica anche se in alcuni giorni potreste essere più stressati.

Toro: in ambito professionale sarete molto impegnati e potreste trascurare l'aspetto sentimentale della vostra vita. Dovrete essere più comprensivi con chi vi sta intorno ed imparare a comprendere anche le esigenze altrui. Per quanto riguarda l'aspetto economico cercate di limitarvi e non fare passi più lunghi di quello che in realtà potete.

Gemelli: l'Oroscopo settimanale dal 26 agosto all'1 settembre porrà fine alla fase di stallo sentimentale che avete attraversato. In amore dovrete prendere obbligatoriamente delle decisioni che siano positive o negative. Inutile portare avanti delle storie sentimentali che non hanno futuro. La vostra energia fisica sarà un po' calante nel weekend.

Cancro: le relazioni sentimentali in crisi potrebbero arrivare ad una chiusura definitiva.

Se avete delle idee professionali importanti potrete esporle ai vostri superiori senza alcun timore. In questi giorni avete accumulato parecchia stanchezza, ma presto anche per voi arriverà un periodo di ferie.

Leone: molti di voi non hanno ancora superato una delusione passata e sperano di recuperare un rapporto ormai andato in frantumi. Questo atteggiamento però va modificato: dovrete cercare di guardare avanti se volete raggiungere una certa serenità mentale.

Vergine: negli ultimi giorni potreste essere stati in ansia per una persona a voi cara che è stata poco bene. Nella settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre ci saranno molti progetti che prenderanno forma. Non abbiate fretta, ma cercate di fare tutto con calma per ottenere risultati ottimali.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo deciderete di allontanare le persone che vi mettono di cattivo umore ed hanno sempre da ridire sulle vostre scelte.

Avrete bisogno di conoscere persone che vi intrighino e che possano darvi qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. In ambito lavorativo cercate di attenervi ad un programma per rispettare ogni scadenza.

Scorpione: se state vivendo in un rapporto che ha avuto diversi alti e bassi, potrete finalmente riuscire a portare un po' di equilibrio alla vostra vita sentimentale. Anche a livello professionale potreste fare dei grandi progetti e decidere di modificare tutte quelle situazioni che non vi stanno più a genio.

Sagittario: in amore ci sarà qualche problema da risolvere in questa settimana dal 26 agosto all'1 settembre. Nulla di grave ovviamente, ma potreste comunque vivere alcuni momenti di nervosismo. A livello lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti non voluti da voi a cui dovrete abituarvi.

Capricorno: in questo periodo della vostra vita avete parecchio bisogno d'attenzione. Desiderate però che siano le persone a voi care ad accorgersene senza la necessità di essere voi stessi a dirlo. Se c'è qualcosa nella coppia che non va, aspettate ancora prima di farvi avanti. Ponderate bene le vostre decisioni e necessità e poi discutetene. Il ritorno alla vita lavorativa potrebbe portarvi un po' di ansia.

Acquario: a livello economico non è il momento di fare dei passi avanti. Le finanze non sono al massimo al momento, motivo per cui è al momento importante risparmiare per altre eventualità. Le relazioni sentimentali sembrano essere molto serene e tranquille.

Pesci: una fase top sia nella sfera affettiva che lavorativa. Siete carichi di energia e il vostro fascino vi permetterà di far colpo sulla persona che desiderate. Cercate, però, di mantenere sempre i piedi per terra e non affrettare troppo le cose. Sul lavoro arriveranno interessanti proposte.