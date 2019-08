Il mese di agosto sta ormai giungendo al suo termine e gli astri modificano la loro influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo e le sue previsioni permettono a chiunque di comprendere al meglio ciò che potrebbe accadere nei giorni a seguire, in modo da regolarsi ed organizzarsi di conseguenza. L'Ariete non dovrebbe avere problemi, sopratutto nel periodo iniziale della settimana, così come il Leone potrebbe cimentarsi in nuove esperienze di vita.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - ottimo inizio di settimana, con una carica di energia non indifferente ed una voglia di fare e mettersi in mostra che potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno. Buon periodo per le ultime gite fuori porta. Positivo e riconciliante trascorrere qualche giornata in compagnia della persona amata.

Toro - un cielo migliore non poteva presentarsi al cospetto di questo segno.

Secondo l'oroscopo, in questa settimana le sorprese potrebbero non mancare mai. Attenzione in amore, la dolcezza e la sensualità vanno bene purché non si tocchino nervi scoperti. Meglio sistemare determinate situazioni lasciate in sospeso.

Gemelli - un settimana leggermente monotona e contraria. Qualche intoppo potrebbe rallentare il lavoro e causare problemi. Meglio evitare le critiche in amore e cercare di godersi il tempo libero in compagnia del proprio partner.

Cancro - l'intraprendenza è con coloro nati sotto questo segno. Tanta energia che, però, potrebbe scemare con l'arrivo del nuovo fine settimana. L'ultimo weekend di agosto potrebbe causare qualche piccola incomprensione con il partner, ma nulla di ingestibile.

Leone - settimana leggermente in discesa per il segno del Leone. Le energie iniziano a mancare e la voglia di ferie, per coloro che non hanno ancora avuto modo di godersele, inizia a farsi sentire.

Attenzione, però, sempre meglio essere aperti alle nuove esperienze poiché queste potrebbero non mancare.

Vergine - questo periodo può essere paragonato ad un treno in piena corsa: la grinta e l'audacia di questo segno potrebbe farlo sembrare quasi indistruttibile ed inarrestabile. In amore il romanticismo non manca mai, ma attenzione a non strafare.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - nonostante qualche piccolo intoppo che potrebbe immettersi sul cammino di questo segno, la settimana entrante proseguirà a gonfie vele.

In amore, la Bilancia è assai passionale, soprattutto in questo periodo e con il partner non ci saranno segreti.

Scorpione - finalmente arriva il momento di recuperare le proprie energie. Il lavoro non accenna ad arrestare, ma le tanto attese e desiderate ferie stanno per arrivare. Meglio approfittarne e recuperare anche un po' del tempo perduto. La famiglia al primo posto.

Sagittario - un periodo leggermente sottotono per il segno del Sagittario.

Lavoro e studio hanno consumato tutte le riserve di energie, ma gli amici potrebbero riuscire a donare un po' della propria carica. Meglio, quindi, circondarsi di persone fidate.

Capricorno - periodo ottimale per rimettersi in carreggiata. I giorni passati hanno segnato e non poco la pazienza del Capricorno, ma l'educazione e la ragione sono riuscite a non scatenare inutili problemi. L'amore per la vita vi aiuterà a cicatrizzare eventuali ferite.

Acquario - una settimana di leggerezza, con i pensieri e gli impegni messi finalmente da parte ed il tempo libero che viene riconquistato. Giusto qualche giorno in compagnia del proprio partner, della propria famiglia e degli amici. Per chi vive una relazione di coppia, potrebbe esserci qualche problema in questa settimana, ma tutto potrebbe riprendere a ruotare per il verso giusto in quelle a seguire.

Pesci - periodo stranamente sottotono per i Pesci che, nonostante tentino in ogni modo di rimettersi in piedi, finiscono con l'adagiarsi a terra e farsi star bene ogni cosa. Mostrare i denti, una volta ogni tanto, potrebbe essere proprio ciò che server per potersi finalmente rialzare.