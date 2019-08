Ultima giornata dell'ottavo mese del 2019. Le previsioni e l'Oroscopo di sabato 31 agosto vedranno il Cancro vivere un momento di forza in amore che si protrarrà anche nel mese di settembre. Per la Bilancia invece ci sarà agitazione nel Lavoro.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute dei segni zodiacali.

Previsioni astrali del 31 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: in amore dispute irrisolvibili vanno dimenticate.

Gli incontri delle ultime settimane sono vantaggiosi. Nel lavoro staccate la spina, almeno nelle prossime ore.

Toro: per i sentimenti coloro che hanno discusso all'inizio della settimana ora ritrovano serenità e la possibilità di risolvere un problema. Nel lavoro potreste pensare a soluzioni da attuare a partire dalla prossima settimana.

Gemelli: a livello amoroso state vivendo alcune belle sensazioni, anche se oggi potreste essere nervosi e irriverenti.

Nel lavoro qualcosa non va come vorreste, sembrate stanchi e agitati.

Cancro: in amore è momento di forza in quest'ultima giornata di agosto, preparatevi anche ad un settembre positivo. A livello lavorativo le questioni economiche devono essere risolte, visto che Saturno in opposizione crea diversi disagi dall'anno scorso. Fisico in lieve calo.

Leone: a livello amoroso le coppie indecise devono parlare con serenità.

In questo periodo non bisogna nascondersi se c'è un amore importante. Nel lavoro con ogni probabilità in questi giorni dovrete fare i conti con una certa stanchezza.

Vergine: a livello amoroso giornata interessante, sarebbe il caso di fare una proposta o sollecitare una richiesta. A livello lavorativo chi deve rinnovare un accordo, in questi giorni è necessario che faccia l'impossibile per trovare una soluzione.

Previsioni e oroscopo del 31 agosto: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore vorreste avere la persona giusta al vostro fianco, qualcuno che capisca le vostre esigenze. A livello lavorativo ultimo giorno di agosto molto interessante per i progetti e per chiudere tutto quello che non andava: è il momento di superare l'agitazione dell'ultima fase.

Scorpione: a livello sentimentale situazione migliore in questa giornata, con una bella concentrazione di pianeti favorevoli.

Nel lavoro potrete fare ora le vostre richieste. Recupero anche dal punto di vista fisico.

Sagittario: per i sentimenti giornata conflittuale, forse la più difficile di agosto. Nulla di grave, basterà lasciarsi semplicemente scivolare le cose addosso. Nel lavoro non è il momento giusto per fare proposte, si riparte dalla seconda parte di settembre.

Capricorno: per i sentimenti giornata importante, è un momento intrigante che coinvolge tutti quelli che desiderano immergersi nuovi storia.

A livello lavorativo L'unica cosa che dovete fare stare è stare attenti alle questioni legali.

Acquario: in amore non c'è più la tensione degli inizi del mese, ma restate comunque agitati. Nel lavoro anche le piccole cose vanno gestite con diligenza. Ci saranno novità e incontri interessanti.

Pesci: questa giornata invita alla prudenza nei sentimenti, anche nelle storie più forti e importanti. Nel lavoro i cambiamenti sono all'ordine del giorno. Non mancherà un po' di pressione.