Da un punto di vista astrologico la giornata di domenica 25 agosto si preannuncia estremamente interessante in particolare per i segni d'acqua. Pesci e Cancro, infatti, vivranno ventiquattr'ore ricche di piacevoli cambiamenti e gradite sorprese. I nati sotto i segni zodiacali di Ariete e Gemelli, invece, dovranno attendere l'inizio della prossima settimana per avere qualche notizia positiva dalle stelle.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la giornata inizia con il piede storto a causa di un disguido di lavoro che vi farà perdere più tempo del previsto. In questi casi il segreto è avere tantissima pazienza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): complice la Luna in congiunzione astrale con Venere, i Leone vanno forte in amore. Avrete da prendere decisioni importanti per il futuro della vostra storia d'amore, ma niente paura: andrà tutto per il meglio

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ascoltate di più e parlate di meno. Questo è il consiglio che vi darà un amico fidato e che dovrete cercare di mettere in pratica il prima possibile.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): la rabbia e il rancore verso una storia d'amore finita male rischierà di non farvi andare avanti rimanendo fossilizzati su un passato che ormai è solo un ricordo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): tensioni e contrapposizioni nell'ambiente lavorativo metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sentitevi liberi di scegliere cosa è meglio per voi senza lasciarvi influenzare da amici o condizionare da parenti e familiari.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): si prospettano stimolanti incontri, nuove amicizie e conoscenze, attimi di allegria, serenità e spensieratezza. Sul lavoro i problemi finalmente si risolveranno in maniera definitiva.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): a causa degli sforzi fisici eccessivi dei giorni scorsi avrete qualche lieve acciacco di salute: mal di schiena e artrosi potrebbero rischiare di mettervi ko in serata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): oggi sarà la giornata propizia per iniziare ambiziosi progetti e attività innovative. I prossimi giorni, invece, saranno favorevoli per nuovi piacevoli incontri.

Le predizioni dei segni di terra

Toro (21 aprile – 20 maggio): per quanto riguarda i sentimenti questo è un ottimo periodo. Concedetevi qualche svago in più per liberarvi dallo stress lavorativo accumulato nelle scorse settimane.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sviluppo, prosperità, benessere e famiglia vivranno una fase altalenante, oscillando tra momenti di grande tensione e stress ad un culmine massimo previsto tra pochi giorni.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il lavoro vi sta dando continue soddisfazioni ma, allo stesso tempo, vi sottrae molte energie fisiche e tempo prezioso da poter dedicare agli affetti familiari.