Le previsioni zodiacali di giovedì 15 agosto 2019 si prospettano molto favorevoli per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Leone e Ariete, che vivranno una giornata molto fortunata sotto l'aspetto amoroso. Dubbi ed incertezze attanagliano, invece, il segno zodiacale della Bilancia. Miglioramenti in vista per lo Scorpione e il Capricorno.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la fortuna vi assiste in amore.

Nella giornata incontrerete molte nuove persone e chissà che fra queste fresche conoscenze non possa essercene qualcuna che colpisca la vostra attenzione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): un top day per voi soprattutto per quanto concerne l'aspetto amoroso-sentimentale. Il partner vi riempirà di affetto e di attenzioni dimostrandovi, ancora una volta, quanto vi ama.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione all'agitazione che non giova sul vostro stato di salute. Non fate le cose all'ultimo momento o troppo di fretta: fermatevi e prendete fiato quando occorre.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): un Leone vi pensa. Ma non correte troppo con la fantasia, dopo le batoste sentimentali dei precedenti rapporti amorosi. Siate cauti e pazienti: se son rose fioriranno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questo è uno dei periodi più contrastati dell'anno. In amore non dite cose di cui potreste pentirvi. Siate sempre sinceri con il partner ma mai sfrontati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ascoltate maggiormente il parere altrui, soprattutto degli amici di vecchia data, se non volete fare una scelta azzardata di cui vi pentirete ben presto.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le vacanze proseguono a gonfie vele tra l'affetto del partner, della famiglia, dei vostri figli e degli affetti più cari. Per i single, sfruttate la giornata per fare nuovi interessanti incontri.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): qualche giorno di vacanza è proprio quello che fa al caso vostro, dopo le stressanti settimane lavorative appena passate. Recuperate forza ed energie per il mese di settembre.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): è facile sollevare inutili polemiche in amore, o anche in famiglia. Usate la prudenza e la calma che vi contraddistingue per evitare discussioni.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): questa sarà una giornata decisamente migliore rispetto a quelle passate.

Tuttavia, nonostante il lieve miglioramento, soprattutto in amore, non strafate e siate sempre attenti verso il partner per evitare inutili litigi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in questo momento dovrete stare molto attenti ai soldi, evitando spese eccessive e acquisti superflui. Badate bene alle finanze, non molto floride in questo periodo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ventiquattro ore da trascorrere nella più totale tranquillità, forse fin troppa per i vostri gusti.

La noia e la monotonia, infatti, saranno la vostra "persecuzione" per questo Ferragosto.