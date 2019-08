Le previsioni zodiacali per martedì 20 agosto 2019 annunciano una giornata molto positiva per i segni di aria, in particolar modo per la Bilancia e i Gemelli, che daranno una svolta alla loro vita grazie ad importanti novità soprattutto sotto l'aspetto amoroso-sentimentale. La vita di coppia riserverà ventiquattr'ore di relax e passione anche per i nati sotto il segno della Vergine.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la cosa più importante sembra il ritrovato dialogo dei rapporti di vecchia data e amicizie d'infanzia.

I problemi riguardanti i figli si risolveranno nei prossimi giorni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): nella relazione con il partner vi sentirete poco amati e rinfaccerete al/alla vostro/a compagno/a di dedicar poco tempo ed attenzioni alla vita di coppia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): al ritorno dalle ferie estive, troverete nuovi colleghi sul posto di lavoro che entreranno subito in competizione con voi. Non cadete in provocazioni e non cedete alla rabbia.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Buone notizie per quanto riguarda l'amore: per i single, farete nuove interessanti conoscenze. Per le coppie, consoliderete ancora di più la vostra relazione sentimentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): avrete modo di cambiare radicalmente la vostra vita grazie ad un'imperdibile opportunità che vi si proporrà sulla vostra strada.

In bocca al lupo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): cercate di allontanare le persone negative che vi sono attorno e ogni vostro atteggiamento malinconico. Attenti alle discussioni: è una giornata in cui potrete entrare in polemica con tutti.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): curate maggiormente la vita di coppia con il vostro partner, senza tralasciare i dettagli: le relazioni sentimentali richiedono continue premure.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): non sprecate il vostro tempo con persone che non meritano la vostra attenzione. Concentratevi maggiormente su voi stessi se non volete avere grattacapi e fastidi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): tensioni possibili già dalla mattina a causa di un clima duro anche in ambiente familiare. Serata in lieve miglioramento, sebbene dovrete redarguire qualcuno.

L'oroscopo dei segni di terra

Toro (21 aprile – 20 maggio): ci saranno parecchie novità in arrivo, ma dovrete stare ben attenti perché non tutte le evoluzioni e cambiamenti saranno positivi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): godetevi gli ultimi giorni di vacanza: vi attende una notte d'amore estremamente romantica in compagnia del vostro partner, abbracciati al chiaro di luna.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se volete giorni migliori sarà necessario fare delle scelte piuttosto drastiche. Per qualcuno occorrerà addirittura cambiare metodo o tipo di lavoro.