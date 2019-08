Una nuova settimana è alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di agosto? Sarà un'interessante, anche se impegnativa, settimana per l'Ariete, grazie al transito della Luna nel segno, ma anche per il Toro e la Vergine, per i quali le stelle lasciano presagire un totale recupero di energie e interessanti novità. Al contrario saranno delle giornate sottotono per il segno dei Gemelli, che risentirà del transito di Marte, Venere e Sole in Vergine.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 19 a domenica 25 agosto, per tutti i segni dello zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche della settimana dal 19 al 25 agosto, segno per segno

Ariete: il transito della Luna nel vostro segno renderà la prima metà di questa nuova settimana alquanto impegnativa. Non avrete, infatti, molta voglia di socializzare e di stare a contatto con le altre persone, ma preferirete dedicarvi ad un po’ di sana autoanalisi.

Con l’arrivo del weekend tuttavia potrete ritrovare la vivacità e la voglia di divertirvi. Prediligerete i luoghi aperti e le serate in compagnia. Bene l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Toro: grazie al favore di Marte e Venere quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana molto interessante per il segno. Ritroverete l'energia e la voglia di fare. E' un momento dal punto di vista salutare, ma anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Qualcuno potrebbe essere alle prese con nuovi progetti lavorativi e presto riceverà le soddisfazioni che merita. Serenità in amore.

Gemelli: la nuova settimana inizia leggermente sottotono per il segno. A causa della del transito di Marte, Venere e Sole in Vergine potreste sentirvi piuttosto irritabili e poco propensi ai rapporti interpersonali. Litigi e contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, ma anche in amore.

Durante il weekend tuttavia riuscirete a recuperare, grazie anche agli influssi positivi della Luna, e risolvere alcune controversie.

Cancro: inizio settimana leggermente faticosa a causa degli influssi della Luna in Ariete. Potreste sentirvi fuori forma e risentire di piccoli fastidi fisici. A partire dalla giornata di giovedì tuttavia riuscirete a ritrovare la serenità ed inizierà anche un momento di recupero per quanto riguarda il fisico.

Il week end sarà da dedicare al partner e alla famiglia. Alti e bassi sul lavoro.

Leone: la settimana inizia in modo positivo per il segno, che potrà beneficiare degli influssi della Luna in Ariete. Al contrario le giornate di giovedì e venerdì potrebbero rivelarsi un po’ faticose, potreste risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. Nel week end si recupera, saranno due giornate divertenti e di svago.

Bene l’ambito lavorativo.

Vergine: sarà una settimana vantaggiosa per il segno, gli astri sono dalla vostra parte. Sia in amore che in ambito lavorativo è tempo di ricevere, non mancheranno le sorprese e le occasioni. Il week end sarà la parte migliore dell’intero periodo, potrete rilassarvi e godere dell’affetto delle persone care. Qualcuno potrebbe anche riabbracciare una persona che non vedeva da tempo.

Bilancia: l'opposizione della Luna renderà queste prime giornate della settimana alquanto faticose, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare banali fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena. A partire dalla giornata di giovedì inizierà una fase di recupero, destinata a raggiungere l’apice durante il weekend. La giornata di sabato 24 e domenica 25 saranno molto vantaggiose per il segno, i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Scorpione: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana molto positiva per il segno, che finalmente riprende in mano le redini della propria vita e si appresta a trovare delle soluzioni. Ci sarà serenità all'interno delle relazioni di coppia e chi durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare litigi e incomprensioni potrà ritrovare l’equilibrio e l’armonia. Migliora anche l’ambito lavorativo, tuttavia meglio non osare troppo.

Sagittario: le prime giornate di questa nuova settimana saranno piacevoli, vi sentirete frizzanti ed energici e la voglia di fare non mancherà, così come anche le energie e le occasioni di svago e divertimento. Al contrario a partire dalla giornata di giovedì la congiunzione di Marte e Venere in Vergine potrebbero creare nervosismo e malumore ai nati sotto il segno del Sagittario. In ambito lavorativo, così come all'interno della sfera sentimentale potrebbero nascere liti e malintesi. Weekend dedicato al riposo e alla riflessione.

Capricorno: la settimana inizia leggermente sottotono, qualcuno potrebbe risentire degli influssi contrari della Luna. All'interno della sfera sentimentale potrebbero nascere delle incomprensioni, ma più in generale sarà gestire rapporti interpersonali a crearvi un po’ di fatica. A partire da giovedì si recupera, i nodi verranno al pettine e potrete trovare le soluzioni che state cercando.

Acquario: sarà una settimana positiva e divertente. Le stelle sono in posizione vantaggiosa per il segno, ci sarà serenità in amore e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Soltanto durante le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 agosto gli astri consigliano di evitare gli sforzi e di dedicarsi un po’ di riposo. Il weekend sarà interessante e porterà delle novità. Bene anche ambito lavorativo.

Pesci: sarà una settimana positiva per il segno, ma anche alquanto impegnativa. Riuscirete a gestire nel migliore dei modi il transito di Marte, Venere e Sole in Vergine, volgendolo in vostro favore. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, siete motivati, la voglia di fare non manca, come anche le intuizioni giuste. Serenità in amore, incontri favoriti.