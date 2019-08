L'Oroscopo di sabato 10 agosto 2019 si prevede molto positivo per i nati sotto i segni d'aria (in particolar modo Acquario e Bilancia) che finalmente ritroveranno, dopo molto tempo, la serenità perduta e tanto agognata. I nati sotto il segno zodiacale dei Pesci avranno una giornata molto positiva sotto l'aspetto sentimentale: la relazione amorosa con il vostro partner si consoliderà sempre più.

La giornata per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): prima di parlare in maniera impulsiva, misurate bene le parole altrimenti potreste pentirvi di aver ferito un amico che è sempre stato dalla vostra parte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): fate una netta distinzione tra sesso e amore per non rischiare di ferire una persona che tiene molto a voi. Il consiglio è quello di essere sempre sinceri e leali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): a causa dell'opposizione astrale della Luna con Saturno, la vostra giornata non sarà delle migliori. Lieve miglioramento in serata.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): siete stanchi dei continui litigi familiari con il vostro partner.

Cercate di essere pazienti e tolleranti per non buttare all'aria una storia d'amore che dura da tantissimi anni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): quando tutto nella vita sembrerà andarvi contro, le stelle hanno in serbo per voi una piacevole e positiva sorpresa: non vi resta che saperla accogliere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le stelle sono dalla vostra parte: salute, lavoro e amore formeranno un trio perfetto per regalarvi una giornata davvero stupefacente.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): i problemi di cuore sono solamente un lontano ricordo. Buttatevi a capofitto nella vostra nuova relazione sentimentale e non pensate al passato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): sarete scettici e dubbiosi verso le persone che vi sono attorno. Mettete da parte le delusioni e concedete maggiore fiducia a persone che hanno condiviso con voi molti anni di vita.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in mattinata vi sentirete stanchi e privi di stimoli a causa dello stress e della tensione lavorativa accumulata negli scorsi giorni. Una lunga pausa rilassante lontano da tutto e da tutti è quello che vi servirà per risalire la china.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la giornata vi offrirà un'importantissima chance per quanto concerne un nuovo lavoro molto retribuito, sebbene vi costringa a restare a lungo lontano da casa e dai vostri affetti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): i dubbi e le incertezze dei giorni scorsi proseguono anche oggi. Meglio attendere la settimana prossima prima di prendere una decisione fondamentale per il vostro futuro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): nella vostra nuova storia d'amore non siate frettolosi e troppo opprimenti. Date tempo al tempo, senza avere troppe pretese dal/dalla vostro/a compagno/a.