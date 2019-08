L'Oroscopo del 10 agosto annuncia novità che lasciano il segno ai 12 simboli dello Zodiaco. Si anticipa che i nativi della Bilancia devono affrontare vari ostacoli, mentre le persone dello Scorpione devono risolvere alcune questioni. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata d'inizio weekend per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Ottimo periodo per i rapporti sentimentali.

Appartenete a un segno forte ma in questo periodo avete bisogno di sentirvi protetti. Giornata di rilancio, anche se un po' faticosa. Nasceranno storie importanti a patto che mettete una pietra sul passato, è il momento di voltare pagina.

Toro – Giornata davvero importante, avete voglia di fare cose nuove. Potreste avere un rimborso a livello economico. Siete per un amore duraturo, ma se alcune relazioni non danno più stimoli è il momento di capire se continuare oppure no.

Amate avere vicino una persona affidabile, consapevole di ciò che può offrire.

Gemelli – Situazioni un po’ complicate in campo lavorativo. In questa giornata avrete un riscontro e molto probabilmente arriverà una risposta che attendevate da tanto tempo. Giornata ideale per andare a un negozio dell'usato. Con il vostro fiuto degli affari potreste fare degli ottimi acquisti. Con la creatività che vi contraddistingue, potreste trasformare i vecchi oggetti in tesori.

Avete bisogno di recuperare in amore.

Cancro – Sentite il bisogno di cambiare aria. Vi sentite nervosi e agitati. Pensate di essere vittima di qualche attacco e che siete circondati da persone malvagie. Si consiglia di staccare un po' la spina e di allontanarvi da quell'ambiente tossico. Fate nuovi progetti e dedicatevi a ciò che più vi piace.

Leone – Giornata di sabato davvero importante. Molti di voi possono cogliere l'occasione giusta da poter sviluppare nell'autunno.

Ci sarà l'opportunità di aprire un'attività propria, o chi ha un lavoro dipendente potrà ottenere un ruolo diverso. Attenzione alle controversie avute di recente, nelle coppie di lunga data ancora c'è qualcosa da chiarire.

Vergine – Anche questo sabato rispecchia le giornate passate, faticose. Sia nelle vicende personali che in quelle familiari, si consiglia di fare solo il necessario senza strafare. Meglio dedicare le prossime 48 ore al relax per ricaricarvi. Se ci sono problemi, rimandate a fine mese e affrontateli uno alla volta.

Previsioni di sabato 10 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Ultimamente, molti di voi hanno dovuto affrontare un periodo pesante. Alcuni, invece, hanno dovuto affrontare un problema di salute e ancora si sentono affaticati. Per fortuna, in questa giornata di sabato avete volontà e coraggio, siete pronti a superare gli ostacoli a testa alta. Si raccomanda di curare di più i rapporti sia a livello lavorativo che in campo sentimentale.

Scorpione – Molti di voi non hanno rapporti sereni con gli altri. Tutto ciò crea conflittualità e disagi. In questo sabato ci saranno varie questioni da chiarire, sia nel lavoro sia nel campo affettivo. Coloro che hanno un amore a distanza o in crisi devono trovare una certa serenità nel minor tempo possibile.

Sagittario – È una giornata abbastanza negativa, soprattutto dal punto di vista delle opportunità. Anche i rapporti sentimentali lasciano a desiderare e sono spunto di tensioni. Alcune coppie, anche se sono vicine, si sentono distanti sia fisicamente che mentalmente. Bisogna fare chiarezza, se la relazione non funziona si raccomanda di voltare pagina.

Capricorno – Siete persone molto determinate e non amate perdere tempo. Mettere da parte delle emozioni negative per cercarne delle migliori non vi crea nessun problema. In questo sabato avete un po' di problemi fisici da superare. Alcune storie d'amore sono recuperabili ma ancora ci sono parecchi dubbi da superare.

Acquario – Dopo tante giornate di pesantezza, questo è un sabato di recupero. Nei giorni scorsi c'è stato un calo fisico e ci sono state più polemiche del solito. Il lavoro sta cambiando e sicuramente le entrate sono minori. Molti in famiglia non trovano tranquillità e magari hanno problemi di convivenza. Si consiglia di mantenere la calma e di analizzare punto per punto ogni cosa. Una vita d'uscita si trova sempre.

Pesci – In questa giornata è meglio dosare le parole. Vorreste essere critici oppure osservare tutto da un angolo. Tutto vi pesa, magari potreste rinfacciarvi di non aver preso le decisioni giuste o di non aver fatto niente d’importante. Anche se amate una persona, spesso discutete. Magari siete arrabbiati perché non vi dedica il tempo desiderato. Forse il partner pensa più a se stesso.