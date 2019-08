Nel fine settimana del 24 e 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, nel frattempo il Nodo Lunare stazionerà nei gradi del Cancro. Mercurio si troverà in Leone mentre il Sole, Marte e Venere saranno nel segno della Vergine. Saturno e Plutone rimarranno nel segno del Capricorno come Giove che proseguirà il suo moto in Sagittario. Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci.

Finanze a gonfie vele per Gemelli

Ariete: divergenze in coppia. Il nervosismo potrebbe accompagnarli per tutto il fine settimana a causa della dissonanza Venere in Vergine. Litigi per futilità con l'amato. Lavoro in secondo piano.

Toro: lavoro 'top'. La concentrazione sarà, con ogni probabilità, l'arma in più di sabato e domenica per i nati Toro che sfodereranno nei progetti lavorativi in essere.

Il Sole, Saturno ed Urano nel loro Elemento gli spianeranno la strada.

Gemelli: finanze in pole position. Se da una parte le faccende di cuore potrebbero nascondere qualche insidia, dall'altra le faccende economiche andranno a gonfie vele per i nati del segno che potranno permettersi un acquisto costoso.

Cancro: chiamate lavorative. I nativi che lavorano a chiamata riceveranno, c'è da scommetterci, qualche proposta allettante sia per la mansione che sul fronte economico. Carpe diem.

Sorprese economiche per Bilancia

Leone: inizi. Per far spazio al nuovo bisogna liberarsi del vecchio ed è ciò che, con ogni probabilità, accadrà ai nati Leone questo weekend. Nuovi floridi sentieri si prospettanno sul loro percorso professionale.

Vergine: pieni di energie. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare straripante e, di conseguenza, i nati del segno porteranno a termine con più facilità le incombenze pratiche quotidiane senza quasi accusare stanchezza.

Bilancia: sorprese economiche. Sebbene il lato amoroso del weekend lascerà a desiderare, i nativi potranno probabilmente consolarsi con quello finanziario che gli regalerà copiose soddisfazioni. Favorite piccole puntate al gioco.

Scorpione: umore basso. Il loro umore risentirà, c'è da scommetterci, delle asperità astrali in onda ed i nativi non faranno nulla per nascondere il loro malcontento. Dedicarsi al relax sarebbe un'ottima idea.

Acquario in vena di shopping

Sagittario: viaggiatori. Sia che le abbiano prenotate per tempo, sia che siano in procinto di andare in agenzia i nativi avranno in mente di staccare la spina dalla quotidianità con uno dei loro beneamati viaggi.

Capricorno: ostinati. Sabato probabilmente lavoreranno alacremente nei loro progetti lavorativi in essere e già da domenica potrebbero vedere maturare i primi rigogliosi 'frutti'.

Acquario: shopping. Un acquisto high-tech difficilmente sfuggirà alle grinfie dei nati Acquario che vorranno aggiudicarselo a tutti i costi. I più fanatici potrebberlo regalarsi anche qualche accessorio costoso.

Pesci: pantofolaio. Weekend in cui i nati del segno non avranno granchè voglia di uscire e, con tutta probabilità, decideranno di trascorrere 48 ore di 'clausura' tra divano e film.