Venerdì 30 agosto 2019 la Luna e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Venere, Marte ed il Sole si troveranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Giove continuerà il suo moto in Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Ariete litigioso

Ariete: litigiosi. Sebbene la Luna sia nel loro Elemento il resto dei Pianeti risulta avverso rendendo, di conseguenza, estremamente nervosi, sia nell'ambiente lavorativo che nelle faccende di cuore, ed inclini al litigio.

Toro: distratti. La dissonanza mercuriale, amplificata dallo Stellium di Terra, potrebbe appannare idee ed intenti dei nati del segno. Durante lo svolgimento delle incombenze pratiche qualche distrazione sarà probabile.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi sarà, con tutta probabilità, orientato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione ed il loro tempestivo supporto sarà molto apprezzato.

Cancro: amore 'flop'. Complice Venere dissonante che fa il paio coi due Luminari anch'essi in angolo sfavorevole le faccende di cuore dei nativi potrebbero subire qualche ostacolo di troppo rendendo questa giornata nervosa ed anaffettiva.

Scorpione pungente

Leone: sfacciati. Una persona con cui avranno a che fare in ambito lavorativo potrebbe, per l'ennesima volta, fare lo stesso errore nei confronti dei nativi ma, questa volta, la ammoniranno a dovere.

Vergine: vincite. Una piccola puntata alla lotteria o ad un gioco a premi potrebbe fruttare un'insperata vincita per i nati Vergine durante la giornata odierna. Sarà bene che non si facciamo prendere la mano.

Bilancia: mondani. Vorranno divertirsi questo venerdì e, con tutta probabilità, ci riusciranno organizzando quell'uscita con gli amici di vecchia data che si rivelerà divertente e spensierata.

Amore in stand-by.

Scorpione: pungenti. Le loro dichiarazioni al 'vetriolo' potrebbero fare storcere il naso a più d'una persona durante la giornata difatti se non terranno a bada il 'pungiglione' riceveranno una sonora ramanzina.

Nuovi amori per Sagittario

Sagittario: nuovi amori. Una persona conosciuta da poco, presumibilmente di un segno di Fuoco come loro, potrebbe aver conquistato il cuore dei nativi ed oggi vorranno dichiarare apertamente i loro sentimenti.

Tripudio emozionale.

Capricorno: venali. Venerdì in cui i nativi risulteranno, c'è da scommetterci, più venali di come siano solitamente specialmente nel focolare domestico, dove ogni spesa sarà analizzata più del necessario.

Acquario: perplessi. Il comportamento dell'amato risulterà ambiguo agli occhi dei nati Acquario durante il giorno che precede il weekend. Sulle prime non proferiranno parola per poi adirarsi improvvisamente dal tardo pomeriggio, chiedendo spiegazioni.

Pesci: ipocondriaci. Gli sembrerà di avere la peste bubbonica ed invece sarà un innocuo mal di testa perché, con tutta probabilità, i nati del segno saranno 'colpiti' da ipocondria cronica. Amore salta un giro.