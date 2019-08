L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre si prospetta fortunato per il Cancro, mentre l'amore sarà in transito positivo per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le tensioni dei giorni passati saranno solo un ricordo. Venere non vi sarà più opposta e avrete maggiori opportunità di cui poter usufruire. Potreste fare nuove conoscenze, ma date il giusto peso a ogni persona, senza regalare la vostra fiducia in maniera troppo veloce.

Toro: l'ottimismo prenderà il posto del vostro solito stato ansioso, anche se qualche polemica di certo non mancherà. Potrebbero arrivare importanti novità sul lavoro, specialmente per chi ha chiuso un buon contratto di recente. La salute non è stata al top nell'ultimo periodo, ma avrete modo di riposare.

Gemelli: chi ha una storia d'amore molto importante potrebbe programmare nuovi passi avanti nella relazione, come un matrimonio o un figlio.

Chi è invece single, potrà trovare un nuovo amore nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre. Non fate comunque passi troppo azzardati e riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione.

Cancro: per voi avrà inizio una fase di completa serenità, anche se dovrete mettere un punto a tutte quelle situazioni lasciate in sospeso e che non hanno più motivo di esistere. Se avrete alcuni problemi economic,i potrete affrontarli con serenità grazie all'aiuto di chi vi sta a cuore.

Leone: in certe giornate potreste sentirvi particolarmente insicuri e sarà importante rimanere lontani da tutte le polemiche. In amore le cose non sembrano andare come vorreste: nella coppia ci sarà molta monotonia e non saprete come risollevare il tutto. Non date il partner per scontato, ma cercate di sorprenderlo con gesti inaspettati.

Vergine: le relazioni sentimentali saranno molto fortunate nella settimana dal 2 all'8 settembre.

Sarà un periodo d'amore anche per chi è ancora single ed è alla ricerca di un partner di vita. Venere in aspetto positivo vi aiuterà a sbloccare alcune situazioni lavorative che sembrano essere complicate.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questa fase sarete molto impegnati a risolvere i problemi lavorativi e poco sarà il tempo a disposizione da dedicare ai sentimenti e agli affetti. In ambito professionale siete molto perplessi su alcune questioni: non sapete se proseguire e sperare o voltare completamente pagina.

Non siate troppo ansiosi.

Scorpione: dopo mesi di trambusto, riuscirete finalmente ad acquistare un po' di serenità. Sarete alle prese con nuove avventure e grazie a Venere riuscirete ad avere una spinta in più, soprattutto se avete iniziato da poco una nuova relazione. In questa fase avrete molte idee che a mano a mano potrete mettere in atto.

Sagittario: nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre, sarete maggiormente disponibili con chi vi sta intorno.

In alcune coppie ci saranno dei cambiamenti importanti. Chi vive una relazione a distanza potrebbe pensare seriamente a una convivenza.

Capricorno: le relazioni sentimentali saranno messe alle prova: le stelle potrebbero portare una serie di problemi pratici da dover superare. Se avete una relazione forte, non avrete nulla da temere. Chi lavora per conto di qualcuno non sarà molto appagato, mentre chi lo fa in proprio starà per partire con un nuovo progetto.

Acquario: anche per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale. Anche se non verrà messo in dubbio l'amore che provate l'uomo per l'altro, potrebbero sorgere discussioni legate al lavoro o al lato economico della vostra vita.

Pesci: se negli ultimi mesi avete vissuto una separazione, adesso potrete recuperare. In questo periodo potrete realizzare molti dei vostri desideri, a patto che teniate alto il vostro impegno. Chi ha una relazione solida potrebbe prendere importanti decisioni per il futuro.