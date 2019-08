Martedì 6 agosto troviamo la Luna nel segno della Bilancia mentre il Sole, Venere e Marte si troveranno nell'orbita del Leone. Il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado saranno in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove che proseguirà il suo moto in Sagittario.

Flirt per Ariete

Ariete: flirt. I single del segno potranno contare sul favore degli Astri in merito a nuove conoscenze affettive.

Gli incontri papabili a divenire qualcosa in più potrebbero avvenire in posti che usualmente non frequentano.

Toro: amore 'flop'. Le faccende di cuore dovranno fare i conti col contrasto Terra-Fuoco che, con ogni probabilità, minerà la tranquillità dei nati del segno che vivono una relazione stabile. Rallentamenti nei progetti lavorativi.

Gemelli: affaccendati. Pieni di incombenze da portare a termine, anche se la settimana è appena al suo inizio, non si perderanno d'animo e probabilmente riusciranno, grazie al sostegno di Marte, a portarle tutte a compimento.

Cancro: finanze in ribasso. Le dissonanze astrali odierne potrebbero colpire l'economia dei nati Cancro a causa di una spesa non preventivata o un regalo doveroso per battesimi o matrimoni. Amore in secondo piano.

Leone corteggiato

Leone: corteggiati. I Pianeti faranno il tifo per loro questo martedì specialmente nelle vicende amorose dove qualche spasimante potrebbe uscire allo scoperto lanciandosi in un serrato corteggiamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: fiacchi. Marte e Mercurio dissonanti renderanno, c'è da scommetterci, i nativi con uno scarno bottino energetico a disposizione che non sapranno nemmeno dove indirizzare. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe un'ottima idea.

Bilancia: nuovi amori. I nativi respirano aria di rinnovamento, sia lavorativo che amoroso, ma se nel primo caso ci sarà ancora da attendere nel secondo caso qualche nuova conoscenza, specialmente con Leone o Sagittario, potrebbe 'rapirgli' il cuore.

Scorpione: detective. Qualcosa non quadrerà ai nati del segno che vedranno il 'marcio' ovunque e, di conseguenza, vestiranno i panni da detective per indagare su ciò che credono non vada. Sarà però solo frutto della loro immaginazione.

Acquario demotivato

Sagittario: sereni. Mentre Mercurio e Giove si apprestano a tornare a loro favore tra qualche giorno i nativi inizieranno ad abbandonare i comportamenti burberi a favore di un fare più spensierato e sereno.

Capricorno: senza infamia nè lode. Martedì pressochè tranquillo senza novità o scossoni di sorta quello che probabilmente vivranno i nati Capricorno. Serata da film e divano assieme all'amato bene.

Acquario: demotivati. Troppe le asperità in onda nella giornata di oggi perchè i nati del segno si diano realmente da fare. Saranno svogliati sia in ambito lavorativo, con richiami probabili dai superiori, sia nelle faccende di cuore, dove risulteranno apatici e sfuggenti.

Pesci: nullafacenti. Non avranno voglia di mettersi in gioco in questo caldo giorno d'agosto e, con tutta probabilità, accenderanno il condizionatore concedendosi il loro beneamato ozio.