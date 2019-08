Una nuova settimana sta per prendere il via, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di agosto? Sarà una settimana positiva per il Leone, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, che riserverà belle soddisfazioni e per il Sagittario, romantico e passionale. Cielo grigio per lo Scorpione, le difficoltà non mancheranno soprattutto in amore.

Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute della settimana, da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2019, per tutti i segni.

L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019, segno per segno

Ariete: a causa della Luna in opposizione le prime due giornate alla settimana si riveleranno alquanto faticose. Al contrario a partire da mercoledì gli influssi positivi di Venere e sole vi faranno recuperare le energie e la vitalità. Vi attende un fine settimana positivo, in cui i sentimenti occupano un ruolo centrale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: quella che sta per iniziare non sarà una settimana di azione, al contrario sarà un momento per rilassarsi e rivedere alcuni obiettivi prefissatisi, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La seconda metà della settimana si rivelerà più positiva per coloro i quali sono alla ricerca di un confronto o di un chiarimento, sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Gemelli: sarà un inizio settimana molto favorevole grazie agli influssi positivi della Luna, tuttavia saranno anche delle giornate impegnative e faticose e arrivati al culmine di questa settimana, qualcuno potrebbe risentire di un forte calo di energie.

Cercate di dosare la forza e di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Serenità in amore.

Cancro: questa settimana, come d'altro canto l'intero mese di agosto 2019, sarà positiva per le relazioni e per i single alla ricerca di nuovi incontri. In tal senso le giornate più fortunate del periodo saranno quelle di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Il weekend sarà invece un momento da dedicare all’introspezione e al riposo di mente e corpo.

Leone: settimana molto positiva sotto tutti punti di vista, grazie al favore di diversi pianeti. In ambito lavorativo si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, se desiderate avanzare una proposta, questo è il momento migliore per farlo. Serenità in amore, qualcuno inizierà a parlare di progetti importanti per il futuro. Nel fine settimana qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa.

Vergine: sarà una settimana abbastanza tranquilla, priva di complicazioni per i nati sotto questo segno.

Tuttavia con l’arrivo del fine settimana gli influssi contrari della Luna potrebbero portare un po’ di nervosismo, cercate di evitare le discussioni soprattutto all’interno dell’ambito familiare

Bilancia: questa nuova settimana sarà scandita dagli impegni e dalle responsabilità, tuttavia porterà anche belle soddisfazioni. Il segno potrà fare affidamento sugli influssi di Venere che porterà serenità e romanticismo per quanto riguarda l’amore.

Durante il fine settimana sarà bene dedicarsi un po’ di tempo e magari praticare qualche sport all’aria aperta, ne beneficerà anche l’umore.

Scorpione: Venere le congiunta al Sole in Leone rappresenterà un banco di prova per le relazioni. Potrebbe rivelarsi una settimana movimentata, ricca di incomprensioni e disagio. Durante le giornate centrali potrete comunque provare a risolvere le problematiche, ma sarà necessario farsi un bagno di coscienza e capire qual è il vostro 50% di responsabilità. Durante il weekend sarà meglio riposare un po'.

Sagittario: sta per iniziare una settimana molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà un momento di grande passionalità e desiderio, che gioverà alle relazioni di coppia e porterà i single a fare incontri interessanti. Bene l’ambito lavorativo.

Capricorno: le giornate iniziali di questa seconda settimana del mese di agosto saranno leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici. Si recupera a partire dalla giornata di giovedì, tuttavia durante il weekend sarebbe bene evitare gli sforzi. Alti e bassi in amore.

Acquario: la settimana inizia in maniera positiva per il segno, fino a quando, a partire dalla giornata di mercoledì, gli influssi della Luna in Scorpione potrebbero mettervi davanti alcune difficoltà. Cercate di gestirle con calma e diplomazia. Si recupera nel weekend, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Pesci: sarà una settimana positiva per il segno, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Gli astri vi renderanno piccanti e anche leggermente maliziosi, questo riaccenderà la passione all’interno del rapporto di coppia e favorirà i nuovi incontri per i single. Bene l’ambito lavorativo, anche se gli astri non lasciano presagire grandi novità. Week end sereno.