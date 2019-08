Venerdì 9 agosto 2019 troviamo la Luna e Giove nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado transiteranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte si troveranno nell'orbita del Leone nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci.

Lavoro 'flop' per Gemelli

Ariete: impazienti. Se da un lato l'accoppiata Luna-Giove renderà euforici i nativi, dall'altra la dissonanza del duetto Urano-Saturno vorrà riportarli coi 'piedi per terra' ed invitarli alla pazienza.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante il venerdì sarà, con tutta probabilità, scarno ed i nati Toro, di conseguenza, si sentiranno spossati e svogliati durante lo svolgimento delle incombenze quotidiane.

Gemelli: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe presentare qualche asperità quest'oggi ma, fortunatamente, ai nati del segno peseranno meno tali ostacoli perchè potranno contare sull'affetto incondizionato del partner.

Cancro: attriti amorosi. Il languido Nettuno nel loro Elemento poco potrà per contrastare le nubi passeggere che probabilmente attraverseranno il loro versante amoroso. Sarà bene prendere un giorno di ferie.

Sorprese per Leone

Leone: sorprese. Dopo due giornate di Luna avversa, sebbene ben contrastata, i nativi si apprestano ad un weekend ricco di sorprese e lieti eventi. Probabili nuovi amori con persone oramai perse di vista da tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: taciturni. Poca la voglia di fare e comunicare che, c'è da scommetterci, avranno i nati del segno questo venerdì. Il loro fare 'abbottonato' non sarà di gradimento né a lavoro e nemmeno a casa.

Bilancia: shopping. Un venerdì routinario potrebbe far optare i nati del segno per un acquisto desiderato da un pò. Grazie alla benevolenza astrale risulteranno oculati negli acquisti che andranno a fare.

Scorpione: umore 'flop'. Tante, forse troppe le asperità planetarie per vedere un sorriso sui volti dei nati Scorpione in questa giornata. La mattinata risulterà meno nervosa rispetto al resto del venerdì.

Acquario invidioso

Sagittario: amicizie. Giornata divisa tra lavoro e amici perchè i nati Sagittario, come non capitava da un pò, vorranno si lavorare alacremente ma concedersi anche del sano svago insieme agli amici di sempre.

Capricorno: famiglia d'origine. Il focus odierno sarà improntato, con tutta probabilità, sulle faccende familiari dei nativi. Il loro supporto sarà ben apprezzato e risulterà fondamentale per risolvere la questione.

Acquario: invidiosi. La Luna proverà a smorzare la severità dei restanti Pianeti con poche probabilità di riuscita perchè i nati del segno potrebbero desiderare ciò che non hanno o 'essere' chi non sono.

Sarà bene che esaminino bene la loro invidia perchè tale atteggiamento è controproducente.

Pesci: ipocondriaci. Un banale mal di testa o raffreddore potrebbe trasformarsi in una crisi ipocondriaca perchè questo venerdì i nativi ingigantiranno ogni minima differenza nel loro stato di salute.