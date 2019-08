Il mese di agosto è appena iniziato. Sarà un momento positivo per il Leone che, fino al week end, potrà fare affidamento sulla protezione di pianeti quali Venere, Marte, Giove e anche la Luna. Il Cancro invece torna a dare grande importanza ai sentimenti: arriveranno soluzioni, ma anche nuovi incontri. Recupero per l'Ariete. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di giovedì 1 agosto 2019 per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo del 1 agosto 2019, segno per segno

Ariete: il mese di agosto inizia portando grande energia ai nati sotto questo segno; già durante questa prima giornata noterete un buon recupero per quanto riguarda il fisico e la voglia di fare non mancherà. Potrete dedicarvi ad alcuni progetti lavorativi a breve scadenza, che vi ruberanno tempo, ma vi regaleranno belle soddisfazioni.

Toro: giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale, che nelle giornate precedenti potrebbe aver riservato momenti di tensione e nervosismo.

I nati sotto questo segno zodiacale sono stanchi di sentirsi accusare dal partner e quello di cui adesso hanno veramente bisogno e trascorrere un momento di solitudine tranquillità. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico.

Gemelli: agosto 2019 inizia portando grande vivacità e forza all'interno della sfera sentimentale dei nati sotto questo segno. Dunque il consiglio è di sfruttare al massimo questo quadro astrale positivo per risolvere alcune problematiche di coppia o per avvicinare la persona dei vostri sogni.

Al contrario la sfera lavorativa potrebbe riservare degli alti e bassi: chi ha delle questioni legali da risolvere farebbe meglio a cercare di mediare.

Cancro: questa giornata, così come il resto di agosto, porterà ai nati sotto il segno del Cancro a mettere i sentimenti al primo posto. All'interno delle relazioni si potranno vivere delle forti emozioni e i single potranno fare incontri interessanti.

Al contrario l’ambito lavorativo riserverà qualche insidia; non mancheranno momenti di agitazione e anche scontri con colleghi e o superiori. Cercate di essere cauti, meglio evitare un atteggiamento eccessivamente saccente.

Leone: questa di giovedì 1 agosto sarà una giornata molto positiva per il segno; il Leone potrà infatti fare affidamento sul favore di Giove, Marte, Venere e Luna. In queste giornate dunque sarete avvantaggiati degli astri: qualunque sia l’obiettivo da raggiungere avrete una marcia in più.

Sfruttate al massimo questa positività degli astri per risolvere delle problematiche o per avanzare una proposta.

Vergine: Durante questa giornata alcuni nodi verranno al pettine. Sia per quanto riguarda l'ambito familiare, sia la sfera sentimentale sarà possibile risolvere alcune problematiche e ristabilire un’atmosfera di armonia e serenità. Bene l'ambito lavorativo.

Bilancia: all'inizio del mese di agosto i nati sotto questo segno zodiacale potranno assistere a una bella ripresa soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali.

In queste giornate sarà possibile cercare un confronto e risolvere i malintesi. Week end favorevole per gli incontri.

Scorpione: questa giornata sarà scandita da una dose eccessiva di nervosismo, che potrebbe mettervi in contrasto con le persone che vi stanno intorno. Cercate di essere pazienti, pensate bene prima di parlare, ma soprattutto rimandate le decisioni importanti alla seconda metà del mese, altrimenti rischiate di prendere scelte dettate esclusivamente dall'iistinto.

Sagittario: sarà una giornata molto positiva per il segno. Con l'inizio del mese di agosto infatti potrete ritrovare un po’ di serenità. Il nuovo mese sarà foriero di nuovi progetti sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale. Torno l’armonia all'interno delle relazioni di coppia e gli incontri sono favoriti per i single. Entro la fine del mese qualcuno potrebbe firmare degli accordi vantaggiosi o concludere un’importante vendita.

Capricorno: durante queste giornate iniziali del mese di agosto il Capricorno tenderà ad essere un po’ severo con sé stesso; questo però lo aiuterà a guardare con maggiore obiettività alcune situazioni e a ricercarne una soluzione. In amore potrebbero nascere delle problematiche. Mettete da parte l'orgoglio.

Acquario: le prime giornate del mese di agosto si riveleranno abbastanza faticose per il segno; sarà un momento di tensione emotiva in cui vorreste soltanto fuggire lontano. Il consiglio per queste giornate è di concedersi dei momenti di riposo, in cui dedicarsi solamente a sé stessi. Attenzione al fisico: meglio evitare gli sforzi eccessivi.

Pesci: questa prima giornata di agosto porta serenità e fiducia all'interno della vita dei nati sotto questo segno, che si preparano a vivere una prima metà di agosto veramente positiva. Ci sarà serenità all'interno della sfera sentimentale e anche i nuovi incontri sono favoriti. Ma a regalare maggiori soddisfazioni sarà l’ambito lavorativo, dove potrebbero nascere importanti progetti. Secondo il presagio degli astri, i Pesci vivranno un autunno veramente soddisfacente per quanto riguarda gli affari e in queste giornate inizieranno a tessere la propria tela.