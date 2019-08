Il mese di agosto scorre veloce e ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'estate, ma prima di riprendere con la routine di tutti i giorni, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per queste ultime giornate di vacanza e in particolar modo per la giornata di domani. Sarà un mercoledì di grande forza ed energia per l'Acquario, che si sentirà in gran forma. Urano nel segno potrebbe mettere il Toro davanti ad una scelta, mentre per la Bilancia è il momento di tornare a parlare di sentimenti. Ecco di seguito l'Oroscopo di domani, mercoledì 21 agosto 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 21 agosto 2019, segno per segno

Ariete: gli influssi della Luna nel segno vi daranno energia e vi renderanno spavaldi e decisi nell’ottenere ciò che volete. Questo sarà positivo sia per quanto riguarda le questioni tipo lavorativo che i sentimenti, qualcuno infatti potrebbe riuscire a conquistare la persona del cuore.

Toro: Urano nel segno potrebbe mettervi davanti ad una scelta, potreste trovarvi ad un bivio e questo è il momento di individuare la giusta strada da intraprendere.

Questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa, ma alla fine avrete delle belle soddisfazioni. Sarà una settimana interessante per il segno.

Gemelli: gli influssi della Luna in Ariete vi renderanno creativi ed intuitivi. Questo è un momento interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, chi ha una proposta da avanzare farebbe meglio a farsi avanti durante questa giornata. Torna la serenità in ambito sentimentale, incontri favoriti per i single.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: quella di mercoledì 21 agosto potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per il segno, potrebbero infatti esserci delle questioni da risolvere. Durante le giornate precedenti all’interno dell’ambito lavorativo o della sfera sentimentale potrebbero essere nate delle problematiche che vi hanno creato non poche preoccupazioni, questo è il momento di risolverle.

Leone: sarà una giornata molto positiva grazie anche agli influssi della Luna che vi rendono energici e grintosi.

È un momento positivo per le questioni lavorative, ma soprattutto per i sentimenti. All’interno dei rapporti di coppia si riaccende la passione, mentre i single potrebbero incontrare la persona dei sogni.

Vergine: Marte nel segno vi farà sentire energici e in piena forma durante questa giornata, tuttavia se durante le giornate precedenti avete sottoposto il fisico a sforzi eccessivi, sarà bene non strafare e favorire un progressivo recupero.

Serenità in amore, qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata.

Bilancia: mercoledì 21 agosto i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale per il segno, grazie anche agli influssi della Luna, che vi renderanno decisi e determinati a prendervi ciò che volete. Se siete da tempo innamorati in segreto di una persona, questa potrebbe essere la giornata ideale per rivelarle i vostri sentimenti. Anche per chi durante le giornate precedenti ha attraversato dei momenti di incertezza all’interno della sfera sentimentale, torna la serenità.

Alti e bassi in ambito lavorativo.

Scorpione: l'opposizione di Marte renderà questa giornata alquanto faticosa ma soprattutto inaspettata. Potrebbero infatti presentarsi degli imprevisti, cercate di affrontarli con calma e senza lasciarvi prendere dall’agitazione. Chiedere l’aiuto di una persona di fiducia non è sbagliato e potrebbe rivelarsi la mossa vincente per raggiungere l’obiettivo

Sagittario: è un buon momento per quanto riguarda l’ambito sentimentale anche se durante la giornata di domani gli influssi della Luna, potrebbero rendervi piuttosto estroversi nel rapportarvi con gli altri e se vivete in coppia questo potrebbe non piacere alla vostra dolce metà. Al contrario sarà una giornata interessante per i single che potrebbero fare degli incontri intriganti.

Capricorno: sarà una giornata serena con Saturno nel segno che vi sprona a fare un po’ di autoanalisi e capire qual è la ragione del malcontento provato durante le giornate precedenti. Con la fine del mese di agosto arriva un momento di maggior serenità per il segno, sarà possibile risolvere le controversie e i grattacapi del mese precedente.

Acquario: sarà una giornata positiva per il segno, le energie non mancheranno e soprattutto in amore avrete voglia di emozionarvi. Le relazioni che hanno attraversato dei momenti di incertezza, ritroveranno l'armonia perduta mentre i single potrebbero fare incontri interessanti, anche se niente che si rivelerà duraturo nei mesi a venire. Piccoli imprevisti sul lavoro.

Pesci: la giornata di mercoledì inizierà con una forte dose di energia e voglia di fare, che vi spingeranno a dedicare un po’ di tempo allo sport e all’attività fisica. È inoltre un momento vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Sottotono la sfera lavorativa.