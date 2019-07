Durante il mese di agosto gli astri dei Pesci non sono in posizione dissonante per quanto riguarda l’amore, tuttavia si rivelerà un momento sottotono, in cui non mancheranno le giornate grigie e gli attimi di nervosismo. Al contrario sarà un buon momento per gli affari e l’ambito lavorativo, potrebbero nascere importanti progetti per il futuro. Qualcuno potrebbe comunque risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Ecco l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per i nati sotto il segno dei Pesci, con predizioni su amore, Lavoro e salute.

Previsioni astrologiche pesci, agosto 2019

Amore: il mese di agosto 2019 porterà dei momenti di incertezza e dubbio per quanto riguarda la sfera sentimentale, ciò significa che chi ha iniziato una relazione durante i mesi precedenti potrà vivere belle emozioni ed ottenere delle sicurezze in più. Lo stesso si può dire per le coppie stabili: chi durante luglio ha attraverso momenti di crisi, potrà riuscire a risolvere le problematiche e a guardare positivamente al futuro.

Tuttavia non mancheranno i momenti sottotono e qualcuno al contrario potrebbe prendere una decisione drastica, come separarsi. Le coppie che hanno decisioni da prendere riguardo ai figli, potrebbero incontrare delle difficoltà nell’accordarsi. I nuovi incontri non saranno favoriti, almeno niente che si rivelerà duraturo nel tempo, tuttavia non mancheranno le serate stravaganti e di svago.

Lavoro: il mese di agosto sarà di preparazione per i Pesci, questo non significa che non ci saranno opportunità o proposte importanti, ma che il cambiamento vero e proprio inizierà con l’inizio del mese di settembre.

Dunque ad agosto potrebbero nascere degli accordi importanti, qualcuno potrebbe ricevere gratificazioni e maggiori responsabilità, altri potranno concludere vendite e/o affari vantaggiosi, che si concretizzeranno durante l’ultima metà dell’anno. Tuttavia l’influenza di Giove potrebbe portare del nervosismo e favorire il verificarsi di ritardi ed imprevisti, soprattutto nel periodo compreso tra il 23 e il 30 del mese, quando sarà bene tenersi alla larga da persone invidiose, che potrebbero provare a sbarrarvi il cammino.

Salute: durante questo mese di agosto la forma fisica dei Pesci sarà un po’ in calo, potreste risentire di un lieve calo di energia, tuttavia niente di grave. Il consiglio degli astri è quello di non fare più del dovuto, almeno durante le prime tre settimane del mese. È il momento ideale per iniziare delle cure, soprattutto per coloro i quali intendono intraprendere un percorso alimentare e perdere peso.

L’ultima settimana del mese tuttavia sarà più positiva, inizierà infatti un momento di recupero.