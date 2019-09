Quella che sta per avere luogo a Radio 105 è una svolta che può essere definita epocale. RadioMediaset, a cui fanno riferimento le attività radiofoniche del Gruppo Mediaset - ha comunicato la conclusione della direzione artistica di Radio 105 da parte di Angelo Colciago, meglio noto conosciuto come Angelo De Robertis. Il suo percorso a Radio 105 aveva preso il via 38 anni fa. È stato DJ, 'head of music' e poi - sin dal 2003 - direttore artistico.

Le parole di Angelo De Robertis

Nelle parole usate per spiegare la propria scelta - certamente a lungo ponderata - De Robertis ha ricordato i suoi esordi in età molto giovane, anni in cui ha visto la nascita delle radio libere. Dopo aver contribuito ai successi di Radio 105, il direttore ha preso la decisione di investire le proprie energie in un nuovo progetto imprenditoriale che gli permetterà di mettere a frutto l'esperienza accumulata nell'ambito musicale.

Si è inoltre detto felice per il sostegno ottenuto da parte dell'azienda.

Da parte sua l'amministratore delegato del gruppo a cui fanno riferimento la stessa 105, Radio Monte Carlo, Virgin Radio e Radio Subasio - ovvero Paolo Salvaderi - ha ribadito al direttore uscente la propria stima con un 'in bocca al lupo' per il suo nuovo progetto imprenditoriale, il quale verrà seguito con molta attenzione.

Al posto di Angelo De Robertis arriva Barbara Rosseti

Dal prossimo 16 settembre la direzione artistica di Radio 105 passerà nelle mani di Barbara Rosseti, anch'ella da diverso tempo all'interno dell'azienda e già vicedirettrice di Radio Monte Carlo. Barbara Rosseti - come si legge nel comunicato - riporterà direttamente all'amministratore delegato Paolo Salvaderi.

Angelo De Robertis ha salutato 105: le reazioni dei conduttori

Ovviamente non potevano mancare - sin da ieri - le reazioni di coloro che Radio 105 la fanno e la vivono quotidianamente.

Innanzitutto è giusto citare il conduttore di 'Tutto Esaurito', il 'Capitano' Marco Galli, che - in qualità di 'nonno della radio' - ha definito l'ormai ex direttore 'uomo dei record' per aver 'portato questa radio a dei record inenarrabili'.

Subito dopo hanno detto la loro anche Tony Severo e Rosario Pellecchia, che conducono un altro programma storico dell'emittente di Largo Donegani, ovvero '105 Friends': 'Il nostro programma non è nato con Angelo, ma è cresciuto grazie a lui, direttore dal piccolo ego'.

Ed oltre ad averne parlato in radio, il conduttore dello Zoo di 105 - Marco Mazzoli - ha voluto affidare ai social network il proprio saluto e ringraziamento, sottolineando i consigli e gli incoraggiamenti in 21 anni passati 'contro tutto e contro tutti'.