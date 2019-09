L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce la fortuna e gli stati d'animo di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. La presenza di Luna in Pesci punta un riflettore sulla propria interiorità, tanto che parecchi segni zodiacali si immergeranno in una riflessione interiore utile per evolvere in positivo nei confronti dell'amore. Una nuova auto-consapevolezza animerà il Capricorno, Toro, Pesci e Scorpione, alla ricerca di pulsioni più profonde analizzate nelle previsioni astrologiche seguenti.

Nuove pulsioni nell'oroscopo dell'amore

Ariete: in coppia, non tutto fila come vorreste e alcune tensioni si fanno sentire. Giove però è dalla vostra parte e riuscirete a trovare le soluzioni giuste per superare gli ostacoli. La gioia di vivere non mancherà di certo.

Toro: l'influenza lunare lambisce al punto che tenderete a rifugiarvi in un mondo interiore molto fantasioso. Questa tendenza all'isolamento che tende a "snobbare" il partner sarà sprigionata anche da una certa insicurezza nelle proprie capacità.

Gemelli: attenzione a non confondere il sogno con la realtà. Luna e Nettuno in congiunzione dalla casa astrologica dodicesima improvvisano scenari fantasiosi che spesso non rispecchiano la situazione attuale di coppia. Attenzione perché alcuni progetti potrebbero essere irrealizzabili.

Cancro: molto emotivi e premurosi, beneficerete di momenti di magica intesa. Quindi via libera a un romanticismo che non ha eguali, poiché è il risultato di una posizione favorevole dell'astro d'argento che moltiplica le sensazioni all'ennesima potenza.

Leone: il cuore è grande e ricco di amore, dimostratelo quindi al partner che sta accanto e che non aspetta altro che di alcune carezze e maggiori effusioni. D'accordo che rifuggite le smancerie o gli affetti superficiali, ma a volte un po' di coccole fanno bene all'amore di coppia.

Vergine: il sovraffollamento planetario presente nel segno elargisce amore, dinamismo e gran forza vitale tutti da investire nella coppia, anche se dovrete fronteggiare un'opposizione lunare che produce un po' di confusione mentale e accavalla le sensazioni negative e quelle positive nel rapporto sentimentale.

Previsioni astrologiche di venerdì

Bilancia: scattanti e positivi, sarete molto aperti alle novità che arriveranno copiose a illuminare la storia, avvicinando sempre più il traguardo che porta alla felicità. E se Plutone e Saturno richiamano all'ordine e cercano di smorzare la dimensione emotiva, voi andrete sempre controcorrente vivendo la storia in maniera seducente.

Scorpione: il coraggio di Plutone dal Capricorno lambisce la coppia in un abbraccio e anche Sole riaccende la passione con impetuosità.

Potrete contare su una grande forza interiore e una sicurezza che sarà positiva per la relazione a due.

Sagittario: Giove in quadratura al Sole rappresenta un buon transito, ma potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Se da un lato le buone occasioni in coppia non mancheranno, potreste rendervi arroganti a causa di alcune idee ottimistiche che danno per scontato il tutto. Attenzione quindi a tenere a freno questo istinto troppo impulsivo.

Capricorno: Saturno incrocia i suoi effetti con Luna e sentirete il bisogno di ritirarvi nella propria interiorità, stando soli con i pensieri e riflettendo. Molto prudenti, preferirete schiarirvi le idee prima di effettuare un confronto in coppia.

Acquario: una voglia di cambiamento anima l'amore di coppia e senza esitazioni, attuerete un rinnovamento che tiene conto della voglia di maggiore indipendenza e del bisogno di premure del partner. Allineate il tutto prendendo decisioni costruttive.

Pesci: Luna nel segno apre uno scenario romantico e idilliaco davanti a voi, accentuando l'amore in modo sensazionale. Questa Luna sensibile e molto intuitiva sarà utile per superare alcuni imprevisti e arginare un'incomprensione latente.