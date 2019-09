Durante la giornata di martedì 10 settembre, alcuni segni zodiacali saranno presi da dei dubbi e delle incertezze, che possano essere in ambito sentimentale oppure lavorativo: è il caso dei nativi Pesci e Scorpione, al contrario, gli affari andranno bene per Capricorno. Ariete avrà ancora a che vedere con un senso di invidia nei confronti dei colleghi, mentre Gemelli si concentrerà di più sull'aspetto sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 10 settembre 2019.

Previsioni oroscopo martedì 10 settembre 2019 segno per segno

Ariete: ancora non riuscite a liberarvi da quel senso d'invidia nei confronti dei vostri colleghi in quanto loro riescono a guadagnare bene, mentre voi siete ancora in una fase di stallo. Attenti a non causare litigi di poco conto. Voto - 6

Toro: sarete intraprendenti sul posto di lavoro, tanto da riuscire a reinventarvi e consegnare idee originali che stupiranno persino il vostro capo.

Relazione di coppia stabile. Voto - 8,5

Gemelli: potreste fare degli incontri particolari voi single, che vi faranno pensare a una sola cosa: riuscire a conquistare la persona di cui vi siete innamorati. Voto - 8

Cancro: troppe incertezze sul piano sentimentale vi stanno confondendo le idee. Sarebbe il caso di parlarne con il partner prima di combinare qualche guaio. Voto - 6

Leone: avete finalmente recuperato le forze dopo alcune giornate piuttosto impegnative.

Adesso sarete determinati, positivi ma soprattutto pronti a lavorare al meglio. Voto - 8

Vergine: sarete piuttosto distratti, sia in amore che al lavoro. Fareste meglio a riprendervi per non rischiare di ritrovarvi nuovamente sommersi dal lavoro, nonché dedicare più attenzioni al partner. Voto - 6

Bilancia: darete libero sfogo alla vostra creatività con una bella giornata di shopping, magari in compagnia del partner o di un gruppo di amici.

Ciò vi aiuterà ad essere spensierati e non pensare, almeno per una volta, alle cose negative della vita. Voto - 8,5

Scorpione: ancora dubbi su come muovervi in ambito lavorativo. Non riuscite a capire se la strada che avete scelto sia quella che fa per voi, ciò nonostante dovrete continuare così ancora per un po’. Voto - 6,5

Sagittario: ci saranno tanti momenti di relax e di tranquillità alternati a dei momenti di lavoro intenso.

Sfruttate bene queste occasioni per recuperare le forze. Voto - 7

Capricorno: gli affari andranno alla grande durante la giornata di martedì. Riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro, trovando del tempo anche per aiutare un collega rimasto indietro. Voto - 8,5

Acquario: positivi al massimo durante la giornata di martedì. Sarete ostinati, determinati a dare il meglio di voi sotto qualunque aspetto per cercare di soddisfare le esigenze sia del vostro capo che del partner.

Voto - 8

Pesci: lavorare vi aiuterà a non pensare a cose negative, ciò nonostante non potete fuggire per sempre, ragion per cui, fareste meglio ad affrontare la situazione per cercare di risolvere le cose una volta per tutte. Voto - 7