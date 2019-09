L'Oroscopo del giorno 12 settembre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo giovedì, giro di ritorno dell'attuale settimana. In primo piano spicca come al solito l'Astrologia quotidiana, in questo contesto applicata ai segni relativi alla seconda tranche zodiacale. Curiosi di sapere cosa dicono le previsioni astrali sulla giornata del 12 settembre? Bene, allora mettiamo subito in evidenza i segni più fortunati di giovedì su amore e lavoro, ovviamente scelti tra quelli sotto analisi in questo contesto.

Dunque, diciamo subito che le effemeridi del giorno premiano senz'altro coloro nativi in Pesci, ponendoli al primo posto in classifica con la 'top del giorno': il motivo? Logico, l'ingresso nel comparto di una splendida Luna nel segno garantirà successo e fortuna oltre che in campo sentimentale anche in parte nell'ambito lavorativo. A beneficiare del periodo, oltre ai già citati amici appartenenti al simbolo d'Acqua, saranno di certo coloro dello Scorpione, nel frangente valutati in giornata a cinque stelle.

Invece, a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno Bilancia e Capricorno: secondo le previsioni di giovedì 12 settembre il prestigioso segno di Aria potrebbe avere a che fare con una giornata decisamente 'sottotono' mentre al segno di Terra toccherà probabilmente la sorte peggiore, quella espressa dal 'ko'. Andiamo a scoprire qualcosa di più analizzando la scaletta con le stelline e poi le valutazioni dei singoli segni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 12 settembre 2019

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo giovedì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante appunto la giornata del 12 settembre 2019. In questo caso ad essere messa a nudo sarà l'intera scala di valori rapportata ovviamente ai sei simboli sotto analisi in questa fase. Abbiamo già anticipato i favoriti come anche coloro in periodo 'no', quindi adesso non resta altro da fare se non passare direttamente a visionare il riepilogo completo espresso dalle stelline quotidiane.

A seguire il responso segno per segno:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno

★★: Sagittario, Acquario.

Oroscopo giovedì 12 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi della Bilancia. Avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare per tempo.

In amore, vi attende una giornata allegra e stimolante, ricca di propositi costruttivi che vi metteranno di buonumore. La vostra personalità farà senz'altro colpo sulla persona amata mettendovi al centro della sua attenzione. Single, fatevi avanti non appena avrete ritrovato un po' più d'equilibrio interiore; oggi la giornata amorosa potrebbe essere favorevole, ma sarà necessario tutto il vostro impegno.

Le previsioni del giorno, visto il frangente positivo invitano ad osare. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle soddisfazioni grazie a delle iniziative intraprese tempo addietro. Finalmente qualche buon risultato potrebbe farsi vedere.

Scorpione - Si preannuncia un giornata davvero brillante per molti di voi dello Scorpione. Arriveranno notizie positive (forse da tanto aspettate) grazie ad una armoniosa Luna in ingresso nel comparto dei Pesci proprio nel finale di mattinata. Certamente, l'Astro della Terra sarà ben felice di mettersi alla regia della vostra vita affettiva: aspettatevi grosse novità in campo sentimentale. In amore, viste le ottime premesse, i sentimenti verso il partner subiranno un notevole miglioramento e, grazie agli astri positivi, potranno arrivare delle belle novità interessanti in primis la vostra vita a due. Single, sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone che vi circondano e che senz'altro saranno in grado di trasmettere tanta positività. Nel lavoro infine, avrete nuove idee per progetti di ottimo livello, grazie alle influenze di Urano (in Toro) speculare positivo all'80%. Non baderete al dispendio di energie in quanto sarete presi da qualcosa che vi piace fare.

Sagittario - Il prossimo giorno in calendario sarà quasi certamente portato alla negatività più assoluta. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza e stringere i denti. Attenzione, alcuni rapporti interpersonali potrebbero essere molto difficili da gestire sappiatelo! In amore, la giornata sarà faticosa soprattutto in mattinata. Potreste infatti essere nervosi con il partner e qualche litigio sarà inevitabile a causa di alcune divergenze; cercate però di non esagerare ma calmatevi. Single, un corto circuito agiterà i vostri sogni prima del risveglio per via di alcune confluenze astrali abbastanza negative: Sole, Marte e Nettuno saranno in quadratura al vostro Giove. Peggiorerete le cose se vi mostrerete suscettibili e permalosi, quindi regolatevi, ok? Nel lavoro invece, vivrete una giornata con poche soddisfazioni. Forse sarete messi davanti ad una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati: non avrete molte aspettative sull'argomento quindi pensate sin da subito a soluzioni alternative.

Astrologia del giorno 12 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo giovedì avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, parte centrale di settimana a tutto tondo con la normale routine, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro 'non-so-che' in grado di saziare la vostra fame da shopping. Le predizioni di giovedì indicano come bello il periodo, anche se a tratti, per ciò che concerne i rapporti d'amore: approfittate della Luna benevola in Pesci per trovare un punto di incontro con il partner e, magari, riportare in equilibrio quei rapporti di coppia che alla lunga risultassero un po' incrinati dalla routine del tempo. Single, sarete in armonia con voi stessi e forse orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Grazie all'influenza di Venere, quest'oggi in trigono al vostro Plutone, saprete dimostrarvi intraprendenti e, grazie a questo, raggiungere un discreto successo tra i vostri amici. Nel lavoro, sarete insolitamente disponibili e agevolati nei contatti. Sentirete un grande interesse per tutto ciò che stimolerà il vostro intelletto, con un conseguente successo personale.

Acquario - Partirà e si chiuderà decisamente in modo anomalo questo vostro giovedì, regalando questa parte della settimana alla noia e allo stress generale. Il motivo? Ovvio, il quartetto Venere-Mercurio-Sole-Marte che, nel vostro caso, risulterà speculare negativo all'85%. In questo frangente ad essere penalizzato potrebbe risultare effettivamente il comparto legato agli affetti e/o ai sentimenti in generale: potranno nascere discussioni che solo un dialogo sincero potrà calmare. Apprezzate ciò che avete o che, magari a fatica, avete raggiunto e godetevi un po' di più la vita. Non esagerate (come al solito) invece, nelle immancabili discussioni spesso inutili portate avanti solo per ripicca: fanno tanto male al rapporto di coppia, sappiatelo! Single, dovete dare prova di grande pazienza specialmente se aspettate un segnale da qualcuno che avete a lungo corteggiato: la pazienza è la virtù dei forti, tenetelo a mente. Nel lavoro invece, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali. Non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione, ok? Alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ma ben presto sarete in grado di superarli!

Pesci ’top del giorno’ - La giornata in esame quest'oggi, quella appunto relativa al prossimo giovedì, sarà interamente buona e confortevole. Ad avere meravigliosi riscontri in primis potrebbe risultare il campo sentimentale: ottima la Luna in transito nel segno a partire dalle ore 11:51 di oggi (12 settembre). La generosa 'musa dei poeti' senz'altro darà ottime opportunità per 'fare' o eventualmente 'disfare', ovviamente a vostra discrezione e piacimento, nel corso della normale quotidianità. Secondo l'oroscopo del giorno 12 settembre infatti, riguardo l'amore, vi attende una dolce sorpresa, il che risolleverà di certo l'umore a tantissimi nativi in Pesci: specialmente coloro in ascendente Ariete, Vergine e Scorpione si tenessero pronti! Abbandonatevi pure alle emozioni per recuperare un po’ di tranquillità e vivere serenante il vostro rapporto con lui. Se single invece, le stelle vi promettono finalmente di far diventare i vostri sogni realtà! L'amore e l'amicizia saranno sicuramente favoriti, così come ogni tipo di progetto che avrete nel vostro cuore. Nel lavoro, per chiudere, avrete voglia di fare bene e di mostrarvi al meglio sia in campo sociale sia con le persone. La vostra capacità percettiva si farà ampia alimentando un'intuizione profonda.