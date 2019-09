L'Oroscopo del giorno sabato 14 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali riguardanti il primo giorno del weekend. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il sesto giorno della settimana? Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni. dello zodiaco. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci in relazione al prossimo sabato.

Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri nel periodo esaminato saranno in pratica tre segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina sotto analisi in questo contesto. Il periodo andrà a favore degli amici Sagittario, preventivati al ''top del giorno'', in compagnia di coloro nativi in Scorpione e Acquario, quest'ultimi valutati nel frangente con cinque ottime stelline.

Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni di sabato 14 settembre, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno tutti gli amici del Capricorno, nel frangente sottoscritti in periodo ''sottotono''.

Classifica stelline 14 settembre 2019

Un nuovo weekend è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni rientranti nella seconda tranche zodiacale rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata di sabato 14 settembre 2019.

Dunque, cosa c'è di meglio se non sapere in anticipo come saranno le stelle nei riguardi del nostro segno zodiacale? Tema centrale in questo frangente, come al solito, la classifica stelline quotidiana, in grado di soppesare la qualità della giornata in esame. Pertanto, come giusto che sia, sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo, è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità.

Passiamo pure direttamente alla valutazione parziale segno per segno mettendo a nudo la scaletta con le stelline del giorno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo sabato 14 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un sabato 14 settembre abbastanza discreto sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In via di massima voi della Bilancia sarete animati da una leggera euforia e in qualche caso anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere vivibile al meglio il periodo.

In amore, sarà una giornata ideale per avere un chiarimento o raggiungere una sufficiente intesa con la persona amata. La rinata (parziale) complicità avrà i suoi risvolti positivi e nel rapporto avrete delle sorprese abbastanza piacevoli. Single, sarete rilassati e più leggiadri. Sarà tempo di voltarvi buttandovi a capofitto nelle vostre passioni più agognate. Resistete alla voglia di avere subito ''tutto'' se nel frattempo non avete pianificato le azioni da mettere in campo.

Intanto, ricaricate con calma ''le batterie'' e poi si vedrà. In questo caso, le previsioni del giorno invitano ad essere più attenti in caso di scelte sentimentali da fare/valutare. Nel lavoro, vi portate dietro un po' di stanchezza: diciamo che è solo un momento passeggero! Le vostre idee torneranno presto brillanti e originali come sempre.

Scorpione - Il prossimo sabato preannuncia a tantissimi di voi Scorpione una giornata davvero straordinaria su molti fronti, in primis in quello sentimentale. Nel vostro caso, le stelle consigliano di organizzare questa giornata a vostro piacimento, cercando comunque di dedicare maggiori attenzioni alle cose più impellenti. In amore, nuove e vibranti emozioni metteranno in risalto il vostro rapporto, il quale potrebbe divenire particolarmente intrigante. La vostra unione si rafforzerà e una sorpresa da parte del partner porterà gioia ed entusiasmo rendendovi particolarmente felici. Single, sarete ammalianti e circondati da un'aurea seducente che catalizzerà tutte le attenzioni su di voi: fatene buon uso! Nel lavoro, ottime sensazioni e intuizioni si prospettano in arrivo. Le decisioni che prenderete in questo periodo avranno un seguito positivo soprattutto in futuro. Cercate di rendere solida la vostra posizione portando avanti al meglio alcuni progetti importanti.

Sagittario ’top del giorno’ - In arrivo un sabato 14 settembre spettacolare soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. La giornata di partenza del nuovo weekend, si presuppone possa essere per certi versi addirittura fantastica in primis in ambito di coppia. In amore, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner riuscendo a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere: pronti a rendere questa giornata quanto più romantica possibile? Single, se dovrete parlare a cuore aperto fatelo, vedrete che tutto riuscirà secondo i vostri progetti grazie all'aiuto di Venere e Urano, entrambi speculari positivi al 80%. Tutto sarà in perfetta armonia e non avrete niente di meglio su cui sperare: vi sentirete finalmente felici! Nel lavoro, vedrete tutto sotto una luce diversa e individuerete alcuni spiragli importanti per la soluzione dei vostri problemi. Gli eventi andranno nella direzione giusta e anche il futuro si prospetta migliore. Datevi da fare se avete in corso una situazione importante su cui puntare.

Astrologia del giorno 14 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giorno abbastanza pesante, in più di qualche frangente anche molto impegnativo da sopportare. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà ''nera'' specialmente nei rapporti interpersonali. Le predizioni di sabato pertanto invitano a non sgarrare, quanto piuttosto cercare di fare ordine soprattutto a livello pratico. Un bilancio degli eventi di prossimo arrivo sarebbe la cosa ideale da fare. In amore, il vostro umore (nero?) metterà in cattiva luce la relazione di coppia, anche se non ve ne saranno motivi validi. Calma: cercate di non essere polemici col partner, anzi, sforzatevi di stare trattenuti dal rispondere a tono, ne avrete tutto da guadagnare. Single, non sarà tempo di coltivare nuove relazioni, almeno per chi le stesse alacremente cercando. Consiglio: tenetevi stretti gli affetti vicini e le amicizie di una vita e non pensate ad altro per il momento. Passare la giornata a lagnarsi non paga. trovate tempo da dedicare ad altro.

Acquario - Il prossimo sabato sarà certamente al ''top'' per molti di voi dell'Acquario. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo! In campo sentimentale, le stelle consigliano di approfittare del loro favore per organizzare qualcosa di rilassante, magari solo per trascorrere qualche ora all'insegna del puro svago in compagnia del partner o magari anche con gli amici. Single, vi troverete aperti alle novità e in qualche caso interessati da situazioni imprevedibili. Osservate con attenzione le varie situazioni perché sarà un giorno particolarmente allettante per gli incontri. Potrebbe accadere qualche cosa di molto piacevole, per adesso ancora da ben definire. Nel lavoro, se avete progetti da realizzare, sarà il momento di farsi avanti. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri e responsabili.

Pesci - Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo spensierato. Infatti il periodo è stato valutato nell'oroscopo del giorno 14 settembre con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? Secondo gli astri di vostra competenza, riguardo l'amore, i vostri ideali romantici saranno sempre più forti. Avete ragione a pensare di poter raggiungere livelli di soddisfazione amorosa molto alti, ovviamente con il vostro partner. Diciamo che basterà solamente esprimere al meglio i vostri sentimenti più sinceri, per avere riscontri positivi in seno al rapporto. Se single, attenti a non mostrarvi troppo distaccati in un rapporto affettivo che vi interessa, pur essendo un'ottima strategia per farsi desiderare di più, potrebbe riscuotere l'effetto contrario, pensateci. Nel lavoro, sfruttate come meglio potete il cielo odierno. Sistemate eventuali progetti in sospeso oppure mettetene in cantiere di nuovi, saranno importanti in futuro.