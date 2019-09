L'Oroscopo del weekend apre uno scenario suggestivo per l'amore e spinge ciascun segno zodiacale a prendere al volo le opportunità che la fortuna elargisce in maniera copiosa. Nuovi amori si affacciano all'orizzonte per i single mentre le coppie stabili potranno condividere splendidi momenti di relax e romanticismo. Gli incroci planetari sono complici di questa intesa sentimentale che sarà raggiunta solo approfondendo l'emotività e facendo chiarezza. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: puntate tutto sulla giornata di domenica quando Luna entrerà nel segno e sprigionerà sensazioni entusiasmanti. L'astro d'argento premuroso ma anche permaloso, sprigionerà un'autoaffermazione utile per raggiungere i traguardi amorosi.

Toro: un bagaglio di sensibilità e voglia di rinnovamento renderanno il vostro atteggiamento un po' volubile sopratutto nei confronti dell'amore.

Avete bisogno di beneficiare di attimi di tranquillità e maggiore svago, allora che ne dite di cambiare aria e organizzare uno splendido weekend fuori porta?

Gemelli: un po' eroi e un po' vittime, seguirete una scia altalenante che miscela una sensibilità fuori dal comune a un atteggiamento fiero pronto a conquistare il mondo. Luna nelle giornate di venerdì e sabato scombussola un po' le idee, approfittate quindi di domenica per riequilibrare il tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: mettete in campo la fantasia e l'intuito che saranno le armi vincenti di questo weekend fortunato per l'amore. Un sesto senso premonitore riuscirà a captare gli eventi prima che essi accadano e potrete schivare i pericoli che attentano alla felicità amorosa, con audacia. Attenzione a una domenica un po' nervosa per i sentimenti.

Leone: gli influssi portentosi di Mercurio dalla Vergine spingono al viaggio.

Quindi approfittate di questo periodo di relax per visitare luoghi nuovi con l'amata/o e se siete single, chissà che Venere favorevole non vi serbi delle splendide sorprese amorose.

Vergine: divisi tra un amore romantico e una scia impetuosa che tenta di farvi vivere i sentimenti con maggiore sensualità, sarete un po' confusi sul da farsi ma Mercurio nel segno saprà bilanciare questo modo di amare, adottando un equilibrio che tiene conto della dolcezza e della passione.

Previsioni astrali

Bilancia: nuove possibilità si affacceranno all'orizzonte e alcuni impulsi favorevoli faranno in modo che possiate concretizzare i sogni amorosi. Puntate tutto su un ottimismo e una serenità unici per stilare una strategia vincente.

Scorpione: il transito dell'astro d'argento in Pesci risulterà benefico per l'amore poiché garantirà una grande profondità d'animo. Molto premurosi e comprensivi nei confronti degli altri, potreste addirittura tendere all'introversione.

Attenzione quindi ad arginare questa sensazione, evitando di chiudervi in casa per tutto il weekend.

Sagittario: le stelle ultimamente non sono in angolazione favorevole per l'amore e creano situazioni un po' disordinate e confuse. Ma Giove fortunato è sempre presente nel segno a vegliare con ottimismo sulle vicende amorose, dovrete solo approfondire bene il tutto con maggiore chiarezza.

Capricorno: molto romantici in questo fine settimana dedicato ai sentimenti, sarete sensibili e affettuosi quasi assorbendo le correnti emotive di chi vi circonda. Una smania scuoterà l'animo e non si darà pace fino a quando non avrà protetto le persone a cui volete bene.

Acquario: una nuova intesa lambisce la sfera amorosa ed è il risultato di una Luna complice soprattutto nella giornata di domenica. Amate senza riserve e se siete single, preparatevi a trascorrere un fine settimana all'insegna delle conquiste amorose.

Pesci: Luna in esaltazione nel segno sprigionerà sensazioni nascoste, rendendovi sensibili e intuitivi. Anche se ostenterete sicurezza, interiormente sarete molto malleabili e inizierete a porvi degli interrogativi sul senso della vita, indefinibili e di difficile risposta.