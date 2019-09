L'Oroscopo del giorno 2 ottobre 2019 mette in primo piano il grande momento offerto dalla Luna ai nati in Sagittario. Dunque, buone notizie in arrivo dall'Astrologia per questo mercoledì di metà settimana, in primis per gli amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi. La fortuna non guarderà solamente in direzione del Sagittario, questo è poco ma sicuro: in base a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane siamo pronti a scommettere sul buon periodo messo in preventivo per coloro appartenenti a Bilancia e Acquario, entrambi indistintamente a pari merito classificati a cinque stelle nel frangente sotto analisi.

In merito agli altri segni, parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà in arrivo le previsioni di mercoledì 2 ottobre senza titubanza alcuna annunciano prospettive abbastanza pesanti per quelli dei Pesci e del Capricorno sottoscritti rispettivamente da tre e due stelle negative. A questo punto non resta che passare 'al sodo', andando a spulciare in profondità i singoli segni interessanti la sestina in analisi in questo contesto, ossia i simboli astrali compresi da Bilancia fino a Pesci.

Classifica stelline 2 ottobre 2019

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo mercoledì. Metro di misura, logicamente, la nuova classifica stelline interessante il giorno 2 ottobre 2019. Gli astri in questo caso hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del periodo in esame, adesso rimane solo da confermare nonché riassumere il grado di positività assegnato dalle stelle ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto.

Passiamo pure direttamente a togliere definitivamente il velo dal responso offerto dalla scaletta del giorno posta a seguire:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 2 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata classificata al massimo della positività nelle predizioni di mercoledì. Pertanto cercate di avvantaggiare le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti, alle amicizie o ai sentimenti in senso lato.

In generale, in questa parte della settimana potrete contare ancora sulla complicità di un meraviglioso cielo astrale con la Luna presente nel segno fino ad inizio pomeriggio. Senz'altro gli astri vi aiuteranno a trovare nuove strade e magnifiche intuizioni su cui puntare. In amore, Venere in sestile a Giove vi aprirà le porte verso il dialogo chiarificatore. Se tra voi e il partner vi sono esigenze o motivazioni diverse, oggi sicuramente tutto si sistemerà e finalmente vi potrete rilassare ed essere sereni.

Single, Giove vigilerà sul vostro segno promettendo qualcosa di interessante nel campo dei sentimenti. Una serie di situazioni positive vi potrebbero travolgere favorendo ondate di emozioni. Coloro che hanno sofferto per la fine di una storia potranno vivere una serie d’incontri interessanti: gli astri invogliano a non pensare al passato. Nel lavoro, il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti!

Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno, anche se vi aspetta una gran mole di lavoro.

Scorpione - La giornata del 2 ottobre sarà tutta improntata alla normale quotidianità, la solita di sempre. Il buon periodo offerto dalla Luna, ormai in allontanamento dal vostro segno, sarà sostituito in parte dall'avvicinarsi di Mercurio, attualmente in uscita da Bilancia ma presente nel vostro comparto nella mattinata di questo giovedì. In amore, alti e bassi si alterneranno senza tregua, sarà una giornata dove non troverete il tempo per annoiarvi, gli eventi capiteranno a raffica cogliendovi anche di sorpresa. Ma a sera ritroverete il buonumore tra le braccia del vostro dolce partner... Single, sarete positivi e questo vi renderà solari davanti alle difficoltà di tutti i giorni. Esploderà, forse, anche l’amore e sarà sicuramente 'incandescente': in primo piano un rapporto sul quale potrete investire molto... Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. In generale, sarete molto esigenti soprattutto con i vostri collaboratori: quasi tutti sapranno comprendere l'utilità delle vostre direttive.

Sagittario ’top del giorno’ - Il prossimo mercoledì arriverà sotto i buoni auspici della giornata favorevole agli approcci amorosi, alle amicizie e ai rapporti familiari per voi Sagittario. Abbiamo già svelato in anteprima la presenza della Luna nel segno, in arrivo nel comparto a partire dalle ore 13:44 del primo pomeriggio. In amore perciò, avrete un favorevole mix astrale in questa giornata capace di restituire serenità e interesse verso la persona amata. Il consiglio: non fatevi influenzare dai giudizi degli altri, specialmente se espressi da persone poco competenti in materia. Nella vita di coppia trattatevi con i guanti: non stressate il partner con critiche troppo severe e spesso fuori luogo. Single, sarete pieni di idee ed avrete intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto con un entusiasmo inarrestabile. Sarà quindi una buona giornata per stringere nuovi legami di amicizia o magari organizzare incontri con gli amici. Cercate comunque di recuperare le energie perse nei giorni addietro. Nel lavoro, Giove vi renderà ottimi gestori delle vostre finanze: potreste riuscire a cambiare in positivo le sorti ad un attuale stato sfavorevole. Vantaggi professionali e meriti annunciati oggi potranno dare tante gioie e magari anche un progetto interessante.

Astrologia del giorno 2 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giorno poco performante in primis verso le situazioni sentimentali, questo è bene metterlo subito in chiaro. Sole e Mercurio in quadratura rispettivamente ai vostri Saturno e Plutone si faranno certamente sentire. Pertanto, le predizioni di mercoledì vedono abbastanza giù di tono anche alcune situazioni legate alla famiglia. In amore, se non riuscirete ad aprirvi col partner non capirete di certo come fare per puntare su obiettivi comuni. Intanto, cercate di essere comprensivi andando incontro agli interessi di chi amate, senza escluderlo a priori dalle vostre prossime decisioni. Single, non sarete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascerà in pace per tutto il giorno. Ricordatevi che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi, dunque non c'è nulla che non possiate fare per migliorare e cambiare la vostra condizione. Nel lavoro, giornata fiacca con tanti pensieri che vi correranno per la testa. Concentratevi meglio per svolgere le azioni di tutti i giorni, ok? Vi riuscirà più difficile, purtroppo, ma non potete tirarvi indietro; quindi cercate di portare a termine gli impegni presi, come meglio potete.

Acquario - Questo giorno di metà di settimana per voi Acquario partirà sicuramente meglio di molti altri vissuti in precedenza. Splendide le cinque stelline di oggi, in questo caso favorite da Marte speculare positivo al 80%, nel contempo in ottimo aspetto alla Luna in Capricorno (sestile): momenti speciali daranno sicuramente ottimi spunti per alcune belle novità da mettere in gioco in ambito dei rapporti. Consiglio: siate audaci e intraprendenti se volete stupire il vostro partner. Così facendo, potrete trascorrere una magnifica serata con la persona amata dimostrando tutto il vostro sincero sentimento. Finalmente potete agire senza timore di sbagliare e soprattutto senza riserve perché avrete dalla vostra la parte migliore delle stelle. Single, gli astri vi favoriranno e soprattutto vi riserveranno delle piacevoli sorprese, alcune tra queste potrebbero portare presto delle importanti novità. Nel lavoro invece, i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti: sarà il momento di raddoppiare i vostri sforzi per terminare con successo ciò che avete precedentemente messo in cantiere.

Pesci - Una giornata tutto sommato vivibile anche se valutata 'sottotono': pensate magari a chi sta sotto di voi (vedi quelli del Capricorno!). A causa di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni altrimenti potrebbero esserci complicanze pesanti. Consiglio: lasciate stare tutto e riposatevi, senza cercare di capire il perché di questa giornata storta, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 2 ottobre, riguardo l'amore, ci saranno delle piccole discussioni che vi faranno riflettere su alcuni vostri atteggiamenti (ostinati). Farete ugualmente qualche piccolo passo in avanti, ovviamente in direzione del partner, sebbene non sarete ancora del tutto convinti di quello che state facendo. Se single invece, la giornata scorrerà lentamente, un po' monotona forse, ma non vi saranno colpi di scena positivi né negativi. Quindi, restate pure sereni, senza agitarvi per niente. Nel lavoro, sarete scontenti ed annoiati e non avrete quindi nemmeno un briciolo di voglia di lavorare. Diciamo che alla fine vorrete solamente finire in fretta gli impegni e tornare finalmente a casa.