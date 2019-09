Le sensazioni amorose entrano in gioco nell'Oroscopo dell'amore per i single di martedì e puntano un riflettore sugli affetti e le possibilità di ciascun segno zodiacale. Nel fiume di emozioni che sprigiona una Luna sensuale in Scorpione, nuove storie prendono forma grazie a un modo di fare magnetico che l'astro d'argento elargisce non solo a Scorpione ma anche a Cancro, Pesci, Capricorno, Sagittario, Bilancia e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: il desiderio di cambiare il proprio status da single a felicemente impegnato è grande ma c'è qualcosa che frena, forse l'opposizione venusiana e solare che fanno erigere alcuni ostacoli all'apparenza insormontabili. Prendetevi dunque tutto il tempo che volete per riflettere.

Toro: prima di aprirvi alle conquiste amorose, sarebbe bene approfondire le esperienze passate per trarne insegnamento e approcciarvi ai nuovi amori in modo più consapevole, rallentando il ritmo impetuoso e inarrestabile di Urano nel segno.

Gemelli: Venere sprigiona fascino dalla Bilancia e sprona a lasciarsi andare, elargendo una frizzante sensualità che vi diverte tanto. Forse Nettuno potrebbe insinuare qualche dubbio amoroso, ma saprete regolarvi di conseguenza sdrammatizzando in modo piacevole.

Cancro: una nuova sensibilità apre una finestra sul mondo sentimentale e grazie all'influenza lunare ogni cosa acquista una sfumatura istintiva e molto magnetica.

L'astro d'argento in sinergia con Marte favorevole farà "volare" l'amore ma dovrete essere voi a darvi una mossa per progredire.

Leone: alcune domande mettono in dubbio i probabili futuri amori e i transiti planetari non molto favorevoli mettono in risalto le insicurezze. Sole, Venere e Mercurio però sono favorevoli ad apportare novità improvvise, spetta a voi aprire il cuore lasciando fluire i sentimenti.

Vergine: coinvolti da una Luna promettente dallo Scorpione, cercherete di difendere il vostro mondo emotivo quasi manipolando chi vi sta vicino per paura di non scombussolare la dimensione interiore. L'intuizione e una capacità empatica saranno le armi per conquistare un probabile futuro partner che aspetta solo un sì per concretizzare l'unione.

Previsioni astrologiche

Bilancia: una nuova energia freme nell'interiorità e sprona a cambiare ciò che non va, con decisione e sfidando un destino avverso.

Venere e Sole sono in posizione favorevole e non aspettano altro che di passare all'azione.

Scorpione: Luna nel segno entra in contatto con le emozioni più recondite e misteriose ed ecco che entrano in gioco forze avvincenti. Il passato è in combutta con un presente promettente per l'amore. Marte garantisce una sferzata di energia per arginare i ricordi e procedere con maggiore sicurezza nel presente.

Sagittario: una nuova percezione del pensiero altrui viene garantita da Giove nel segno e dalla Luna in Scorpione che elargiscono grande fiducia nelle proprie capacità. Capirete allora che una persona che va di fretta per concretizzare la storia amorosa forse si agita non per convinzione ma per paura.

Capricorno: la voglia di novità, di aprire una parentesi estroversa e fantasiosa nel rigore imposto da Saturno è tanta e Luna aiuterà ad elargire fortuna in amore. Bando agli incontri superficiali, il satellite notturno in sinergia con Plutone farà ricercare l'amore vero.

Acquario: sentirete forte il desiderio di prendervi cura di voi prima di aprire il cuore all'amore.

Pesci: ricercherete delle sensazioni intense, catapultandovi in un mondo che predilige l'ascolto dei sensi piuttosto che della ragione. Attenzione però a non lasciarvi influenzare da un'opposizione solare e venusiana che potrebbe creare qualche ossessione.