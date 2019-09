L'Oroscopo del giorno 21 settembre 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti alla seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire cosa porterà di interessante il primo giorno di weekend?

Allora iniziamo subito a mettere in bella vista i segni fortunati del momento, ovviamente scelti tra i sei sotto analisi nel contesto. Volendo dare qualche breve anticipazione sui probabili segni fortunati e non, a porre speranze positive in questo periodo saranno senza dubbio gli amici dello Scorpione, oggi valutato al 'top del giorno'. Molto positivo il frangente in oggetto anche per coloro appartenenti ai simboli astrali di Bilancia e Pesci, entrambi meritatamente valutati a cinque stelle.

Invece, tutt'altro discorso per quanto concerne le previsioni di sabato 21 settembre per coloro appartenenti ai simboli astrali relativi al Sagittario (sottotono) e del Capricorno (ko). Vediamo di scoprire qualcosa di più in merito, ovviamente subito dopo aver dato spazio all'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Classifica stelline 21 settembre 2019

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia ai segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco.

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline interessante il giorno 21 settembre 2019? La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno dello Scorpione, meritatamente posizionati al vertice della classifica, senz'altro destinati a godere di un invidiabile fine settimana in ogni settore. Cosa devono aspettarsi i restanti segni? Scopriamolo insieme andando a dettagliare passo per passo il responso parziale posto a seguire:

Oroscopo sabato 21 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un sabato 21 settembre quasi perfetto in tutto.

Diciamolo pure, la giornata di fine settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo già dal primo mattino per tantissimi di voi Bilancia. In amore, sappiate trarre giovamento da eventuali situazioni a voi favorevoli, certi che la buona sorte e tanto romanticismo saranno i veri protagonisti di questo sabato. In tanti accoglierete con calore alcune proposte da parte del partner, colmando quei lievi vuoti affettivi emersi nell'ultimo periodo.

Single, sarà una giornata importante per i sentimenti, sappiatelo. Lasciatevi pertanto andare a nuove emozioni, senz'altro riscoprirete com'è bello stare insieme a qualcuno: le previsioni del giorno indicano necessario portare avanti un confronto (pacato) in merito ad una questione familiare di comune interesse. Nel lavoro, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizzerà nel periodo.

Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare stima e complimenti.

Scorpione 'top del giorno' - Giornata di fine settimana perfettamente in linea con quanto da voi sperato. A qualcuno di voi dei Pesci, una situazione intrigante stuzzicherà la curiosità invogliando ad assaporare il gusto del proibito: non vorrete mica fare troppo sul serio? Diciamo che sabato tutto procederà nel verso che vi aggrada: bene sia i sentimenti che le attività lavorative. Infatti, soprattutto in amore la fantasia e la voglia di tenerezza faranno da volano a questa giornata. Sfruttate pure questo flusso benefico, molto positivo per cercare di stupire/ammaliare/convincere il partner, soprattutto perché sia la fortuna che il fascino saranno fedeli compagni. Momento ottimo, visto gli astri del periodo, sicuramente adatto ad esprimere alcuni intimi sentimenti da vivere in felicità e con esuberanza insieme a chi amate. Single, questa giornata d'inizio weekend partirà alla grande per quanto vi riguarda. Astri favorevoli annuncino a gran voce una fantasia scatenata al servizio dei vostri desideri. Nel lavoro invece, potrebbero esserci risvolti capaci di stupire anche i più scettici tra voi: mettendo a tacere quelle poche incertezze che avete, di certo favorirete la nascita di nuove possibilità da investire dove serve.

Sagittario - Giornata valutata dall'Astrologia del momento con le tre stelline inerenti ai frangenti 'sottotono'. In evidenza in queste ore un po' di difficoltà in merito ad alcuni fatti accaduti nei periodi precedenti: tranquilli, se siete già abbastanza preoccupati vi diciamo che quanto prima riuscirete a risolvere ciò che oggi vi tiene sulle spine, ok? In amore intanto, seppur con un certo impegno potrete risolvere alcuni malintesi: sforzatevi di evitare inutili litigi, solo in questo modo riuscirete a prendere in considerazione la risoluzione dei problemi. Sappiamo già che il dialogo non sarà facile ma ce la farete, perché voi del Sagittario valete! Onde evitare tensioni, iniziate da subito a fare mente locale sul fatto che questa in arrivo dovrà essere per voi una giornata di astinenza da tutto e tutti... Single, dopo giorni di novità è in arrivo un sabato di riflessione: calma piatta su tutti i fronti con nessuna buona o cattiva notizia a darvi da pensare. In caso di dubbi, contenete l'insofferenza convincendovi che sarà solo un momento passeggero, ok? Nel lavoro invece, anche se nel periodo non avrete nulla davanti a voi capace di sbarrarvi la strada faticherete un po' nel prendere l'iniziativa. Cercate di scuotervi dal torpore se non volete essere messi in secondo piano rispetto agli altri colleghi.

Astrologia del giorno 21 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo sabato armatevi di pazienza e siate abbastanza calmi unendo il tutto in tanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata quest'oggi esaminata porta in dote (purtroppo) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il 'ko'. Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare: intanto calma, ok? Le predizioni di sabato indicano il momento come faticoso, sicuramente da tenere sotto stretto controllo. In amore, la giornata si presenterà un po' in salita già dalla mattina, per niente tranquilla tanto che vi sentirete come tra l'incudine e il martello. Questa continua ansia e nervosismo metteranno a dura prova il vostro rapporto con il partner. L'unica soluzione utile sarebbe un periodo da vivere in totale relax, ovviamente da trascorrere voi due da soli (senz'altro le vacanze d'agosto non sono bastate!). Single, i vostri astri nel frangente abbastanza dissonanti vi caricheranno d'impazienza, soprattutto se avrete a che fare con i soliti amici scocciatori o 'porta-jella' che ben sapete. Per colpa della irrequietezza di quest'ultimi però, rischierete veramente di ferire il vostro cuore o quello di qualcuno a cui tenete molto: allora, occhio alle parole campate in aria (forse dettate solo dall'invidia) e fidatevi solo delle cose alle quali potete dare un positivo riscontro. Nel lavoro, anche qua sarà una giornata un po' fiacca sia dal punto di vista psichico che fisico. Qualche problema continuerà a girare per la testa e tale condizione mentale non gioverà per niente ai vostri impegni. Sarebbe opportuno fermarsi un attimo prima di prendere eventuali decisioni.

Acquario - Questo sabato avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, parte finale di settimana a tutto tondo con la normale routine? Certo che sì, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro 'non-so-che' in grado di saziare la vostra fame da shopping... In campo sentimentale, sarete più passionali e intraprendenti del solito; potrete vivere momenti appaganti con il vostro partner, magari essere coinvolti in una improvvisa quanto travolgente passione. Single, il cuore avrà bisogno di qualcosa di nuovo: prendete delle iniziative, anche se doveste considerarle un pochino più azzardate del solito. Il consiglio di oggi: non fatevi scappare nessuna nuova amicizia! Nel lavoro invece, con un po' di inventiva le vostre idee fioriranno senza sforzo: prendete spunto dai problemi attuali per mettere in atto le soluzioni che, secondo voi, sono le più idonee per risolverli. Se riuscirete a dare sfogo alla vostra innata voglia di sperimentare, grazie ad esse potreste finalmente rompere con i soliti schemi, il tutto a vostro vantaggio. Riconsiderate altresì qualche vecchio progetto ancora valido: con qualche piccola modifica potreste reinvestirlo per centrare nuovi obiettivi.

Pesci - La giornata di partenza del prossimo weekend sarà sicuramente molto buona per portare al successo progetti o intenti di varia natura. Gli amici senz'altro vi inviteranno a uscire, tentando magari di rompere quell’isolamento in cui più di qualcuno di voi Pesci ultimamente si è cacciato. Secondo l'oroscopo del giorno 21 settembre intanto, riguardo l'amore, chi ha già una vita affettiva accettabile, di certo potrà contare su un tocco di novità nella relazione. Ovviamente il saper 'inventare' nuovi modi per stare bene insieme darà l'opportunità di vivere più serenamente la giornata. Il fatto poi che nella vita di alcuni nativi non ci sia nulla di monotono ma sempre tante belle novità, potrebbe essere uno stimolo a fare qualcosa di intrigante o di mai fatto prima d'ora. Se single invece, vi saranno momenti in cui nulla sarà più importante che entrare in contatto con sé stessi e con i propri pensieri. Questo potrebbe essere il momento adatto per farlo, visto soprattutto alcuni sviluppi in merito a certe situazioni che solo voi sapete. Lo scenario astrale di oggi vi consentirà di tirare un sospiro di sollievo rispetto ai giorni scorsi e, speriamo, di godervi la vita in compagnia di gente interessante. Nel lavoro, i favori delle stelle metteranno di fronte a voi nuove occasioni. Starà solo a voi saperle cogliere al volo: datevi da fare e non perdete neanche un minuto, perché il successo è (quasi) assicurato.