Nella giornata di mercoledì 2 ottobre la creatività sarà al centro della maggior parte dei segni dello zodiaco: il Capricorno, i Pesci e i Gemelli, in particolare avranno ispirazione e coraggio per le proprie attività lavorative. Maggiore relax invece interesserà i segni della Vergine e della Bilancia. Toro impulsivo. A seguire, le previsioni di mercoledì, per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: shopping.

Per smaltire stress e nervi tesi non ci sarà niente di meglio di una rilassante passeggiata per fare acquisti, che siano per voi stessi o per chi amate. Arriveranno delle novità nel pomeriggio.

Toro: otterrete dei consigli da parte dei vostri parenti su alcune situazioni riguardanti l'ambito lavorativo, ma probabilmente testardi come siete farete di testa vostra come al solito. Riflettete prima di agire.

Gemelli: saprete come essere creativi, anche nei momenti in cui crederete di “inciampare” e di fare qualche sciocchezza. Seguite il vostro istinto e raccogliete le energie per fare qualcosa di inedito e speciale.

Cancro: umore in rialzo. Andrà meglio sul piano emotivo, il merito sarà della situazione sentimentale in miglioramento e il lavoro che non si sta rivelando troppo stressante come credevate.

Leone: il partner vi chiederà qualche chiarimento in merito alle vostre intenzioni, starà a voi dare una definizione a ciò che provate realmente. Le amicizie saranno di vitale importanza per il vostro supporto morale.

Vergine: sarete più inclini alla serenità. Avrete bisogno di staccare la spina ed essere meno tesi, sia con voi stessi che con gli altri. Ciò sarà benefico anche per i sentimenti e i rapporti all'interno della famiglia di origine.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una novità pecuniaria in arrivo vi farà risollevare il morale, ma la mole di lavoro ancora piuttosto pesante non farà altro che farvi risultare piuttosto altalenanti. Regolarizzatevi con assoluto relax.

Scorpione: avrete delle problematiche sul posto di lavoro a livello gestionale, però la concentrazione vi aiuterà ad affrontare anche l'ostacolo più difficile. Non entrate in crisi troppo velocemente.

Sagittario: ancora troppa confusione all'interno della coppia, dovrete arrivare ad una decisione più determinata e non rimandare ad un secondo momento una eventuale svolta, che sia in positivo o in negativo.

Capricorno: arriverà una ventata di ispirazione per i vostri progetti in essere ma anche per alcune idee personali da condividere con il partner. La creatività in questa giornata toccherà i suoi punti massimi.

Acquario: miglioreranno i rapporti in famiglia, dopo molto tempo passato a non comprendersi e a colpevolizzarsi su determinati eventi passati. Vorrete decisamente ripartire con il piede giusto, fatelo per primi.

Pesci: gli sforzi lavorativi vi hanno messo a dura prova, ma in questa giornata le cose in più da fare vi sproneranno a finirle il prima possibile e a non procrastinare. Ci saranno moltissime soddisfazioni.