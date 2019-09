L'Oroscopo di venerdì dedicato ai sentimenti e alle opportunità professionali viene illuminato da una Luna tiepida in Gemelli. L'astro d'argento, trovandosi in un segno d'aria, proietta le sensazioni emotive in una sfera di pensiero molto frizzante e leggera. Ecco perché non solo i Gemelli ma anche Acquario, Bilancia, Leone e Ariete assumeranno un modo di fare molto sbarazzino. Buono il lavoro invece per Capricorno, Toro e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: una nuova curiosità anima la sfera professionale che viene circuita favorevolmente da un influsso lunare in Gemelli. Ecco che sentirete il bisogno di affermare maggiormente voi stessi e le vostre capacità, anche espandendovi con viaggi di lavoro vantaggiosi. L'amore sarà molto dinamico.

Toro: notevoli capacità personali saranno elargite da Urano e Saturno in trigono che garantiscono anche grande forza di volontà.

Un eccezionale controllo psichico farà risolvere alcune problematiche in ambito sentimentale, utilizzando la logica.

Gemelli: molto aperti alle relazioni sociali, intreccerete dei contatti lavorativi molto fortunati che daranno i loro frutti grazie a una spiccata capacità comunicativa. Buono l'amore anche se un po' troppo ragionato. Verso sera sarete desiderosi di partecipare a feste in pieno divertimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: una spinta in più viene garantita dalla vicinanza di una Luna che elargisce un distacco e una lucidità mentale che libera in parte dall'emotività, facendovi vivere l'amore senza prendervi gioco dei sentimenti. In campo lavorativo, una nuova concentrazione sarà utile per chiudere dei progetti con successo.

Leone: brillanti sul lavoro ma anche molto volubili nel privato, subirete un influsso lunare che miscela sentimento e pensiero.

Sarà un'ottima combinazione tra sensibilità e intelligenza ma spetta a voi investirla nella maniera giusta.

Vergine: l'influenza del satellite notturno disorienta un po' la mente, spingendo le sensazioni in maniera troppo eccessiva. Ecco che potreste sbottare per un poco, contrariando chi vi sta vicino con un modo di fare che afferma in modo esagerato il vostro io.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: vi sentirete in diritto di dire ciò che volete poiché amate pensare con la vostra testa ed affermare la volontà in maniera anche sensibile.

Attenzione però a non offendervi in campo sentimentale se qualcuno fa altrettanto con voi. E' richiesta maggiore concentrazione sul lavoro.

Scorpione: via libera allo sport per irrobustire la muscolatura, magari beneficiando di un sano esercizio fisico all'aria aperta, se il tempo ancora lo consente. Un nuovo gusto della vita anima la sfera affettiva e la creatività non mancherà di certo in campo lavorativo.

Sagittario: state valutando varie soluzioni per fronteggiare un problema familiare e Mercurio dalla Bilancia sarà un valido consigliere. Cercate persone fedeli che potranno elargire le dritte giuste per aiutarvi. Sul lavoro impegno e serietà saranno premiati largamente.

Capricorno: una Luna discorsiva influisce positivamente sugli affetti anche se fa rimanere distaccati perché ha bisogno di libertà, senza coinvolgimenti eccessivi. In ambito professionale è presente una forte ambizione ma dovrete evitare di essere troppo frettolosi, attendendo gli eventi con pazienza.

Acquario: un nuovo spirito dinamico apre le porte alla società e all'allegria. Sarete carichi di energia positiva, tutta da investire in campo lavorativo. In amore una Luna benefica sostiene gli affetti e potenzia un modo di fare più sensibile e profondo.

Pesci: saprete farvi valere sia in amore che in ambito lavorativo. Una splendida Luna dai Gemelli saprà farvi esprimere le emozioni. Buono il lavoro e alcuni investimenti daranno i risultati sperati.