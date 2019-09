L'Oroscopo di sabato apre gli orizzonti all'amore e alla fortuna. Nuove sensazioni animano i segni zodiacali e sono garantite dalla posizione favorevole di una Luna molto socievole in Gemelli. Il quadro planetario promette bene per l'Ariete, Gemelli, Bilancia e Scorpione che potranno aprirsi all'amore con maggiore profondità d'animo, vivendo splendide sensazioni romantiche. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: gli astri in ottima posizione garantiscono una prontezza di riflessi di primordine. Riuscirete a risolvere così alcuni imprevisti in modo direttivo, riportando l'armonia in amore. Puntate tutto su una maggiore sintonia con la persona amata.

Toro: un atteggiamento molto altalenante viene procurato da Urano che turba il clima di pace emotiva garantito da Luna. Non ascoltate alcune polemiche pronunciate da persone che vogliono solo spiazzarvi, confondendovi le idee.

Gemelli: una gran curiosità farà aprire orizzonti nuovi, tutti da scoprire in modo sensibile e intuitivo, allargando il campo d'azione in amore e superando alcune difficoltà grazie a una spiccata intuizione.

Cancro: le configurazioni planetarie sono abbastanza buone e solo Mercurio potrebbe disturbare un po' la sfera vitale, provocando qualche calo di energia. Contate tutto su Luna che afferma una serenità familiare tanto desiderata.

Leone: alcuni astri un po' frenanti sono in combutta con un Marte positivo, che garantisce dinamismo e tanta energia vitale. Mercurio gratifica l'intelligenza e rende la personalità espansiva e gioviale. Attenzione solo a Luna che dai Gemelli potrebbe rendervi un tantino volubili.

Vergine: molto avventati e passionali, attenzione a non spingere l'acceleratore dell'amore al massimo altrimenti potreste scatenare litigi e noie serie. Una strana influenza lunare e marziana potrebbe farvi sentire minacciati da tutti, facendovi mettere sulla difensiva.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: un aspetto piacevole e raffinato farà assumere una posizione da leader in società. Gli influssi lunari dai Gemelli incrociano la loro energia con Venere in modo potente, garantendo splendide novità amorose e anche la possibilità di convolare a nozze.

Scorpione: Plutone sostiene gli affetti e rende le sensazioni più pratiche anche grazie all'influsso benevolo di una Venere romantica e molto vicina al segno.

È un momento profondo per l'amore e dovrete viverlo in modo intenso.

Sagittario: Luna in opposizione rende alquanto tesa la sfera emotiva e un'eccessiva indecisione potrebbe farvi perdere delle interessanti opportunità amorose. Venere però assiste dalla Bilancia e insieme a Giove, favorisce nuove relazioni sentimentali ma attenzione, spetterà a voi prendere l'iniziativa.

Capricorno: state scrutando a fondo la propria interiorità e questa introspezione risulterà positiva per gli affetti.

Le energie attuate con il transito Sole-Plutone sono efficaci per avviare mutazioni atte a riformare alcune sfere vitali. Quindi via libera a una rigenerazione che influisce positivamente sull'amore.

Acquario: il modo di amare diventa più sognatore grazie all'influenza del satellite notturno che dai Gemelli che potenzia i sentimenti. L'influsso di Giove si farà sentire e nuove conoscenze potrebbero diventare anche qualcosa di più, se lo vorrete.

Pesci: un po' malinconici a causa di una quadratura Nettuno-Luna, l'animo sarà mutevole e gli atteggiamenti incostanti. Cercate di non vivere gli affetti in modo troppo superficiale, magari potreste approfondire le discussioni vedendole come un modo di chiarire gli animi.