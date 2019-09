Il mese di ottobre per i nativi Cancro sarà caratterizzato da tanto amore. Sarete particolarmente teneri e affettuosi con momenti di passione che difficilmente dimenticherete. Nel lavoro sarà richiesto qualcosa in più, ma voi saprete come soddisfare le esigenze del vostro capo. Recupererete parecchio, infatti, facendovi notare ai piani superiori per il vostro costante impegno. La fortuna sarà dalla vostra parte solo a partire dalla seconda metà del mese quando le cose cominceranno a farsi più semplici, ma attenzione a non vivere di rendita se non volete rovinare tutto ciò che di buono avete fatto.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Dal punto di vista dei sentimenti, in generale sarà un mese ottimo. Sarete particolarmente affettuosi con il partner aumentando l'affiatamento di coppia dopo le difficoltà del mese precedente. Per le coppie di lunga data ci saranno tante situazioni che finiranno col migliorare la vostra relazione.

Le coppie che stanno attraversando una crisi, oppure si sono lasciate da poco, potrebbero riuscire a superare gli ostacoli e tornare insieme dissipando ogni dubbio e facendo tornare il sereno.

Per i single sarà un mese particolare dove v'interesserete solo a poche persone ma, tra queste, sarà difficile per voi comprendere chi sia davvero la vostra anima gemella. Amicizie da tenere d'occhio. Ultimamente le avete trascurate e farete di tutto per recuperare.

Fortuna e salute

Sarete molto fortunati a partire dalla seconda metà del mese di ottobre arrivando a raggiungere degli ottimi traguardi che voi stessi credevate impossibili. Arriveranno delle notizie favorevoli per quanto riguarda la vostra situazione economica e lavorativa.

La stessa cosa non si potrà dire per la salute. Ci saranno tanti momenti, infatti, dove potreste sentirvi stanchi, ma col solo pensiero di portare a termine i vostri obiettivi. Nonostante ciò fareste meglio a prendervi qualche momento per voi.

Lavoro e impegni

Il mese di ottobre sarà ricco di opportunità che vi permetteranno di investire su nuovi progetti lavorativi e terminare con successo quelli vecchi. Saranno incentivate nuove collaborazioni con i colleghi, tuttavia evitate chi è troppo permaloso in quanto spesso potreste arrivare a degli scontri. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego avrà modo di riuscirci a patto che riesca ad impegnarsi e a non dare nulla per scontato.

Sarete dunque piuttosto impegnati considerato che se volete raggiungere il successo al lavoro e fare qualche soldo in più dovrete accettare l'idea di dover fare qualche ora extra.