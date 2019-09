Parte il terzo fine settimana del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere alcune tensioni in amore a causa della Luna che crea problemi. Per lo Scorpione conflitti nel Lavoro.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore giornata che andrà bene, ma da domani le cose miglioreranno un po'.

Siete nel complesso in recupero, soprattutto se siete tra le coppie che avete discusso di più. Nel lavoro non rimandare a domani quello che potreste fare oggi.

Toro: per i sentimenti alcune situazioni possono rinascere. Non sottovalutate i nuovi incontri. Nel lavoro periodo favorevole, anche se c'è da rivedere un accordo. Molte le soluzioni che arriveranno per l'autunno.

Gemelli: a livello amoroso situazione di lento recupero.

Fine settimana che parte bene. Nel lavoro più che le nuove proposte occorrerebbe cercare di trovare serenità interiore. Forza per il fisico.

Cancro: in amore Luna nel vostro segno zodiacale. C'è un po' di tensione nell'aria. A livello lavorativo cielo che non vi permette di recuperare tanto, questo fine settembre consiglia di essere prudenti.

Leone: per i sentimenti le prossime saranno giornate importanti, bisogna essere più propositivi.

Nel lavoro c'è un progetto importante per l'autunno. Attenti alle questioni economiche.

Vergine: a livello amoroso giornata un po' stancante, ma nulla che possa creare grandi difficoltà. Nel lavoro prendetevi maggiore tempo per rilassarvi, ritagliatevi un weekend tutto per voi.

Previsioni e oroscopo del 21 settembre 2019: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore Luna favorevole, il Sole sarà nel vostro segno dal 23.

Nel lavoro con la fine del mese potrete trovare un accordo se c'è stato un blocco dopo un periodo difficile.

Scorpione: in amore giornata che anticipa una domenica interessante. Nel fine settimana potrete riportare in primo piano una storia. A livello lavorativo conflitti e dispute. Tutto si risolverà definitivamente in autunno.

Sagittario: per i sentimenti Luna ancora opposta che crea qualche disagio.

Nel lavoro arrivano proposte, ma potreste anche farvi avanti per altre cose. Recupero per il fisico.

Capricorno: a livello amoroso sabato nel complesso non positivo, se nel rapporto c'è qualche disputa non insistete troppo. Nel lavoro conflitti e dispute, ci sarà però la possibilità di fare altro durante l'autunno.

Acquario: per i sentimenti giornata interessante, non mancherà la creatività. Nel lavoro se ci sono state troppe spese ora si recupera.

Attenzione ad un po' di agitazione che non fa bene al fisico.

Pesci: a livello sentimentale sabato in cui sarebbe meglio evitare conflitti. Nel lavoro i più giovani potrebbero a breve ricevere una bella notizia.