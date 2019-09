Durante la settimana che va dal 9 al 15 settembre, il Toro si sentirà al centro dell'attenzione, mentre il Cancro non riuscirà a gestire la propria relazione di coppia. L'Acquario sarà creativo sul posto di lavoro, al contrario per lo Scorpione ci sarà qualche delusione in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 settembre 2019.

Previsioni oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2019 segno per segno

Ariete: dubbi su ogni fronte.

Potreste nutrire qualche gelosia nei confronti del partner, spesso arrivando a un litigio, mentre sul posto di lavoro ci saranno dei cambiamenti che vi metteranno in difficolta. Voto - 6

Toro: vi sentirete al centro dell'attenzione per tutto il tempo. In questo modo, sarete particolarmente seducenti, soprattutto i single, che non avranno problemi a trovare l'amore. Voto - 8

Gemelli: il lavoro sarà stabile durante la settimana.

Continuerete a guadagnare, ciò nonostante non ci saranno dei buoni propositi affinché possiate davvero lavorare con serenità. Voto - 7

Cancro: avrete delle difficoltà a gestire la vostra relazione d'amore durante la settimana. Ultimamente, non rivolgete più la parola al partner e avrete bisogno della vostra dolce metà per risolvere alcuni vostri problemi. Voto - 6

Leone: nuove idee vagheranno nella vostra mente, esse andranno portate sul posto di lavoro.

In amore ci saranno momenti di passione, ma anche qualche litigio. Voto - 7,5

Vergine: sarete sovrappensiero, al punto da non riuscire a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Fareste meglio a concentrarvi di più per evitare un richiamo del capo. Voto - 6,5

Bilancia: le vostre finanze sono in rialzo tanto da potervi permettere di mettere in cantiere un nuovo progetto di lavoro che vi farà guadagnare molto.

Voto - 7,5

Scorpione: qualche delusione in ambito lavorativo. Alcuni progetti non sono andati bene come speravate. Non vi scoraggiate, riuscirete a riprendervi. Voto - 6,5

Sagittario: ci saranno dei risvolti positivi all'interno della vostra relazione di coppia. Ci sono i presupposti adatti affinché riusciate a fare pace con il partner, cosicché tutto ritorni alla normalità. Le vostre quotazioni sono in rialzo.

Voto - 8

Capricorno: potrebbero presentarsi degli imprevisti che solo voi sarete in grado di risolvere. Dovrete impegnarvi molto ed essere perspicaci per riuscire a risolvere tutto. Voto - 6,5

Acquario: creativi, carichi e pronti a tutto durante la settimana. Ci saranno tanti momenti dove vi sentirete sereni, lavorando in armonia, e senza causare litigi. Voto - 9

Pesci: sarete nervosi al punto da non vederci più e ad avere un litigio con un collega che finirà male.

Fareste meglio a calmarvi in quanto sapete di essere i soli responsabili. Voto - 4