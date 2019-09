L'Oroscopo del giorno 7 settembre 2019 è felice di annunciare l'ingresso della Luna nel campo del Capricorno, proprio nella giornata d'inizio weekend. Questo sabato, pertanto, sarà davvero molto particolare per alcuni dei sei segni in analisi: ricordiamo che in questa sede saranno presi in considerazione i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A risultare vincenti sia in amore che nel lavoro, come da titolo, saranno senz'altro gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno.

Infatti, a portare fortuna e tanta positività a quest'ultimi, oltre alla Luna nel segno, sarà lo spettacolare trigono astrale generato in contemporanea da Venere, Mercurio, Sole e Marte attualmente in Vergine. Vista tale abbondanza, l'Astrologia non ha alcun dubbio a riguardo in merito alla "top del giorno", elevando al primo posto in classifica i nativi nel predetto segno di Terra. Ansiosi di conoscere gli altri segni fortunati alla partenza del weekend?

Diciamo subito che, in base alla situazione astrologica appena evidenziata, ad avere massimo supporto da parte degli astri del periodo saranno anche altri due segni, Bilancia e Sagittario, entrambi valutati in giornata "top" espressa da cinque stelle super-fortunate. Invece, per quanto concerne stress e problematiche varie di fine settimana, le previsioni di sabato 7 settembre indicano difficoltà più o meno pronunciate a coloro dell'Acquario: ansiosi di scoprire qualche indizio in più? Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 7 settembre

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna alla ripartenza del weekend? Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco, posti sotto osservazione in questa sede, è la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sulla giornata di sabato 7 settembre. In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni relativi a Capricorno, Bilancia e Sagittario, meritatamente posizionati al vertice della sottostante scala di valori. Come sono stati valutati i restanti segni?

Andiamo subito a scoprirlo insieme analizzando la scaletta con le stelline del giorno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo sabato 7 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La ripartenza di questo nuovo weekend vedrà davvero tanta buona fortuna bussare alle porte di voi nativi della Bilancia. La speciale positività offerta da Urano in Toro e allo stesso tempo da Nettuno in Pesci, entrambi speculari positivi al 70%, sarà determinante per la positiva riuscita del periodo.

In amore, infatti, a partire da questa giornata potrete vivere nuove emozioni in perfetta tranquillità e magari prendervi del tempo da dedicare alla vita privata. Consiglio: sforzatevi di dare maggior spazio ai sentimenti, anche perché ultimamente qualcuno di voi ha un po' messo in secondo piano la propria relazione. A coloro in stato singolo, invece, diciamo di non demordere: la vostra straordinaria ricchezza interiore favorirà i prossimi rapporti d'amicizia, trampolino di lancio per i nuovi amori.

Non fatevi sfuggire questa bella occasione perché potrebbero esserci delle notizie importanti su cui puntare. Le previsioni del giorno intanto, parlando di lavoro e affini, indicano che quasi tutto oggi e domani funzionerà perfettamente. In primo piano energia e intuito: se ben sfruttati saranno spinti ai massimi livelli e vi faranno raggiungere mete fino a ieri impensate.

Scorpione - Partirà un pochino "a marcia bassa" questo vostro sabato di fine settimana, per poi risalire sensibilmente a metà del pomeriggio. La discreta positività di Urano in Toro invoglia alcuni tra voi Scorpione a darsi una svegliata: c'è bisogno di sane distrazioni oppure di qualcosa che sia leggero e divertente. Dai, andate a caccia di svago oppure organizzate una bella serata con i vostri amici più fidati, ovviamente sempre avendo l'accortezza di tenere d’occhio il portafoglio. Diciamo che avrete la tendenza a spendere in modo sconsiderato e questo non va bene. In amore, invece, dovete rimanere in equilibrio tra le cose che vorreste fare e quelle fattibili: cercate di essere determinati allo scopo di migliorare e rendere positiva la vostra giornata. Se vivete una relazione di coppia, troverete le giuste soluzioni per rinnovare il vostro rapporto. Single, siete felici della vostra attuale situazione sentimentale? Certo che no, se questo non è frutto di scelta personale, ovvio. Calma, state con i piedi per terra e curate ogni rapporto, perché a breve potreste fare nuove conoscenze. Nel lavoro, state procedendo nella giusta direzione. Le vostre qualità dominanti, resistenza e tenacia, saranno la vostra carta vincente.

Sagittario - In programma un sabato 7 settembre davvero superiore a ogni più rosea attesa. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà positiva in più di qualche settore della vita, grazie soprattutto all'ottima presenza della Luna, presente nel vostro segno fino alle ore 12:38 di questo sabato (poi passerà in Capricorno). In amore, di certo, il cielo di oggi favorirà una straordinaria positività all'interno dei rapporti. In fermento soprattutto alcune situazioni in stallo relative ad alcune coppie: si prospettano riappacificazioni, ritorni affettivi e rinnovate intese sentimentali. Il dialogo, nel complesso, risulterà facile e molto più elastico rispetto a prima, merito di una buona intesa intellettuale e spirituale. Single, la Luna riuscirà come sempre a risvegliare quel lato molto sensuale della vostra personalità (si spera). Sarà come avere la sensazione di credere fermamente in qualcosa in imminente arrivo e che la stessa si possa realizzare senza incontrare troppi ostacoli o opposizioni di sorta: crederci sarà decisivo. Nel lavoro, intanto, una splendida volta celeste vi regalerà buonumore e opportunità. Avrete quindi una vita professionale abbastanza intensa: forse in arrivo una novità.

Astrologia del giorno 7 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno "top del giorno". Giornata solare sotto ogni punto di vista è senz'altro dir poco. Valutato nelle predizioni di sabato come fantastico, questo primo giorno di weekend si preannuncia già altamente positivo e prospero in qualsivoglia situazione. Come annunciato in apertura, l'arrivo della Luna nel settore, unita all'ottimo flusso astrale generato dalla quaterna Venere-Mercurio-Sole-Marte posizionati tutti nel campo della Vergine, daranno spettacolo nel vostro firmamento astrologico. In amore trarrete grandi soddisfazioni nel vedere che il vostro attuale rapporto inizierà a funzionare finalmente nel modo migliore. Sarà questa la strada giusta per creare quella solidità che da tempo desideravate: fare progetti, programmi o anche solo stilare una tabella di marcia pensando al futuro, potrebbe essere la cosa migliore da fare insieme a lui/lei. Single, si profila anche per tantissimi di voi una giornata ricca d'incontri, logicamente da vivere con spontaneità e originalità. Amici e conoscenti favoriranno il buon esito di un approccio amoroso (in corso o in preparazione): intorno a voi un universo colorato e stimolante, positivo per realizzare sogni o desideri taciuti. Nel lavoro, pimpanti e rilassati, avrete la situazione in pugno. I vostri progetti saranno apprezzati e qualcuno sarà pronto ad assecondarvi nell'impresa. Il momento è giusto per fare grande cose.

Acquario - Una giornata in prevalenza monotona e a tratti ripetitiva, con staticità di riflessi e stanchezza diffusa: no, non è una prognosi medica. La descrizione fatta è per introdurre il periodo "sottotono" con il quale la maggior parte di voi Acquario dovrà fare i conti. La colpa, in questo caso, è da imputare al quartetto Venere-Mercurio-Sole-Marte, in questo caso speculari negativi al 75% a causa l'opposizione con Nettuno. In campo sentimentale, tensioni e/o agitazioni sono alle porte, quindi preparate pazienza e calma e non fidatevi troppo delle vostre sensazioni: potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Potrebbe esserci anche qualche bisticcio con il partner non messo in conto: cercate di non arrabbiarvi troppo, trovate un punto di incontro. Single, tutte le problematiche di oggi saranno differibili ai prossimi giorni, liberatevi, dunque, dagli impegni per dedicarvi esclusivamente a quel progetto che vi sta a cuore. Una persona avrà bisogno del vostro aiuto: se quest'ultima interessa sentimentalmente, allora fatevi pure in quattro. Nel lavoro, invece, dovrete avere massima cautela, perché una discussione potrebbe assumere dei toni alti. Una persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta con conseguenze negative e ripercussioni sulla vostra carriera.

Pesci - Si prepara un fine settimana alquanto indefinito per voi dei Pesci. Senz'altro questo nuovo weekend inizierà in modo sufficientemente positivo, poi sicuramente avrà a che fare con sbalzi di varia natura: a dominare un periodo tra alti e bassi. A rendere un pochino impegnativo questo sabato saranno (ancora) Venere, Nettuno, Sole e Marte in Vergine, come annunciato in precedenza in opposizione al vostro Nettuno. A bilanciare il periodo l'ottimo sestile da Saturno e Plutone (meno male). Secondo l'oroscopo del giorno 7 settembre, pertanto, riguardo l'amore, più di qualcuno proverà a catapultarsi nel meraviglioso mondo delle emozioni: con successo? Può darsi, se riuscirete a comprendere il vero motivo di alcuni vostri comportamenti capirete anche il perché di certe reazioni del partner. Se single, invece, molto presto arriverà una buona notizia, ovviamente non a tutti. L'atmosfera generale si baserà sulla fiducia, quindi sfruttate al massimo la pace e la tranquillità di questo giorno per mettere a segno una bella conquista. Il lavoro sarà incoraggiante, confortati e sostenuti da una sufficiente comunicativa e da un discreto carisma personale. Riuscirete a finalizzare alcune iniziative in atto.