La giornata di giovedì 19 settembre l'amore bacerà i nativi dello Scorpione, mentre sarà il fulcro principale della giornata per il Toro e per il segno del Sagittario e per i nativi del segno del Cancro con l'aggiunta di molta passionalità da scoprire sotto le lenzuola. Lavoro in netto rialzo per i nativi dei segni prevalentemente di fuoco come l'Ariete e il Leone.

A seguire, le previsioni degli astri della giornata, per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il lavoro sta andando a gonfie vele, complice in questo anche il vostro affiatamento con i colleghi e l'insolito spirito di collaborazione da parte vostra, dato che tendenzialmente vi sentite più a vostro agio da soli.

Toro: meglio l'amore all'interno della coppia. Sarà una vera e propria scalata verso un apice fatto di affetto, stima e grande comprensione.

Una occasione più unica che rara, quindi sarà meglio tenervi stretta questa opportunità.

Gemelli: qualche emozione negativa persisterà ancora per molto, e la causa probabilmente proviene dalla famiglia di origine. Datevi del tempo per calmarvi, nel frattempo concentratevi maggiormente sul lavoro.

Cancro: arriverà tanta passionalità all'interno della vostra relazione, con punte emozionali che non dimenticherete facilmente.

Un po' di relax non vi farà male, lo stress potrebbe accumularsi senza che voi ve ne rendiate conto.

Leone: fate attenzione alle invidie che si annidano all'interno della cerchia dei colleghi, qualche affare potrebbe saltare se non sarete ben concentrati. Ottimi rapporti con gli affetti, ma dovrete essere meno distaccati.

Vergine: divertimento. Le conoscenze più strette saranno il motore propulsore per fare qualche follia serale, magari con qualcuno a cui tenete particolarmente e con cui vorrete condividere la vostra gioia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora un po' di fatica sul fronte lavorativo, ma sarà dovuto piuttosto alla vostra scarsa voglia di impegnarvi dal momento che siete già proiettati verso un divertimento a cui non vorrete assolutamente rinunciare.

Scorpione: lasciatevi andare, anche in una occasione che vi sembrerà stupida e banale. Avete bisogno di sorridere e di qualche divertimento in più, sicuramente ristabilirà la vostra vena umoristica.

Sagittario: umore risollevato. Non avrete quella collera repressa di qualche giorno fa, né vedrete ogni cosa in negativo. Il cielo si prospetta sereno anche per qualche questione amorosa lasciata irrisolta.

Capricorno: litigherete con qualcuno di vicino per una questione che a voi preme moltissimo, ma finirete con una stretta di mano sincera e senza rancore. Si stabilirà anche una eventuale intesa, si vedrà.

Acquario: qualcuno vorrebbe mettere la propria voce sui vostri affari, forse sul vostro stile di vita che prima dell'autunno si sta decisamente dando alla pazza gioia. Fate ciò che volete senza tenere conto delle malelingue.

Pesci: vi dedicherete all'alimentazione, a tutto ciò che è sano e che vi fa stare bene con il vostro corpo. La vostra cura meticolosa nei confronti di voi stessi non farà altro che giovare alla vostra salute fisica e mentale.