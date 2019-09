Durante la giornata di sabato 28 settembre, i nativi Toro saranno più inclini ad amare il proprio partner, al contrario, lo Scorpione cercherà conforto verso la propria anima gemella. Gemelli sarà all'apparenza tranquillo, mentre i Pesci si sentirà indispensabile sul posto di lavoro. Infine, la Bilancia cercherà di essere più ottimista, mentre il Capricorno otterrà qualche soddisfazione in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 28 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 28 settembre 2019 segno per segno

Ariete: avete voglia di evadere dalla vostra routine e fare qualcosa di nuovo, magari in compagnia del vostro partner. Ciò nonostante Venere in opposizione al vostro segno vi darà del filo da torcere. Per i single potrebbe finalmente realizzarsi un progetto in cantiere fermo da tanto tempo.

Sul posto di lavoro vi farete trascinare dai vostri ideali, e sarete ostinati a portare a termine ciò voi sapete fare meglio. Voto - 7

Toro: avrete una particolare energia e sarete più inclini ad amare il vostro partner. Darete spazio all'amore, inoltre aspettatevi delle sorprese, ma dovrete farne anche voi. I single preferiranno dedicarsi di più alle amicizie, magari approfondendo meglio alcuni rapporti.

Sul posto di lavoro ci saranno condizioni favorevoli per ottenere qualche guadagno in più. Voto - 8

Gemelli: sarete all'apparenza tranquilli ma in realtà sapete che c'è qualcosa che vi turba. Cercate di scacciare via i brutti pensieri e concentratevi di più sugli aspetti positivi della vostra relazione di coppia. I single farebbero bene a tenersi alla larga dai pettegolezzi. In ambito lavorativo inizierete a vedere i risultati delle vostre ultime fatiche.

Voto - 6,5

Cancro: prenderete una decisione importante che trasformerà la vostra giornata da noiosa a gioiosa, all'insegna dell'amore. I single saranno spinti da una grande carica passionale che farà cadere chiunque ai loro piedi. Per quanto riguarda il lavoro, curate bene ogni aspetto dei vostri progetti per far stupire i vostri superiori. Voto - 8,5

Leone: sarà una giornata ricca di passione e di sentimenti per i nativi del segno.

Vi sentirete molto vicini al vostro partner, tanto che l'affiatamento di coppia sarà molto alto. Inoltre, sarete presi da una nuova energia che vi porterà a fare nuovi progetti. Sul posto di lavoro seguite i vostri obiettivi, senza lasciarli indietro. Voto - 8

Vergine: nonostante sembrerete svogliati e insensibili, avrete una gran voglia di stare in compagnia del vostro partner, tuttavia sarà difficile capire il vostro stato d'animo in questo modo.

Potreste ricevere delle critiche da parte di un amico, ma sarebbe meglio non farci caso. Sul posto di lavoro sarete più inclini ad accettare delle collaborazioni, ma fate attenzione a scegliere quelle giuste. Voto - 6,5

Bilancia: cercherete di essere più positivi per scacciare via quel pessimismo che sembra essersi impossessato di voi nativi del segno. Proverete a fare dei nuovi progetti con il partner, ma alcuni potrebbero rivelarsi fallimentari. Cercate invece di rilassarvi e non pensare a niente di negativo. I single con il loro entusiasmo faranno delle nuove conoscenze. Sul posto di lavoro sarà la giornata giusta per provare a fare qualcosa di diverso dal solito, ma senza lasciare indietro i vostri attuali progetti. Voto - 7,5

Scorpione: cercherete conforto verso il partner in quanto ultimamente ci sono tante cose che non funzionano più correttamente. I single, se hanno vissuto una relazione fino a qualche tempo fa, potrebbero chiarire una situazione rimasta in sospeso. In ambito lavorativo, sarà la giornata perfetta per fare ottimi affari, e prepararsi per futuri progetti. Voto - 7,5

Sagittario: l'intesa di coppia sarà particolarmente alta, e grazie alla vostra intraprendenza, riuscirete anche a stupire il vostro partner. I single dovranno stare attenti a qualche pettegolezzo se vogliono riuscire a conquistare la loro potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di apportare qualche miglioramento che vi consenta di gestire meglio gli affari. Voto - 8

Capricorno: sarete prudenti in ambito sentimentale e rimanderete qualche importante progetto di coppia. Fate attenzione in quanto potreste far insospettire il vostro partner. I single preferiranno ricominciare da capo e fare delle nuove conoscenze. In ambito lavorativo qualche soddisfazione vi convincerà a proseguire verso una direzione. Voto - 7

Acquario: in ambito sentimentale ci saranno tanti momenti di felicità e di passione da trascorrere in compagnia del partner, oppure se siete single, o se state per iniziare una nuova relazione, con la vostra potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro, potrebbe essere la giornata giusta per risolvere alcuni progetti rimasti in una situazione di stallo. Voto - 9

Pesci: sarete inquieti a causa di alcune incertezze in ambito sentimentale. Ciò nonostante cercherete di trovare una soluzione ai vostri problemi. Per i single potrebbe essere una giornata molto rassicurante. Sul posto di lavoro cercherete di essere indispensabili, portando avanti i vostri progetti e preoccupandovi dei vostri colleghi. Voto - 7